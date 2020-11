La victoria de Biden, casi inminente, jueces rechazan impugnaciones de Trump

Ayer, al escribir esta columna, se desconocía aún quién será, a partir del 20 de enero entrante, el próximo Presidente de Estados Unidos.

El desenlace de la elección del martes pasado depende de que se concluya con el conteo de los votos emitidos en Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Pensilvania.

El martes en la noche, la cadena de televisión por cable Fox News, bastión del conservadurismo estadounidense, y la agencia noticiosa Associated Press, pronosticaron con base en sus respetivas proyecciones estadísticas que el demócrata Joe Biden ganaría la mayoría de los votos en Arizona, tres de los cuatro distritos electorales de Maine y uno de los cinco distritos de Nebraska (son estos dos los únicos estados que asignan sus votos electorales de acuerdo a los distritos electorales que gane cada candidato).

Así, de acuerdo a Fox y a la AP, Biden llegaba esa noche a acumular 264 de los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia, mientras que Trump se quedaba con 214.

Sin embargo, la cadena de televisión CNN no le asignó Arizona a Biden y por lo tanto llegaba a los 253 votos electorales por no contabilizarse a su favor los once votos de Arizona. También de acuerdo a CNN, Trump acumulaba 213 votos en vista de que aún no proyectó al ganador en uno de los distritos electorales de Maine.

Hasta anoche la votación en esos cinco estados era la siguiente:

Arizona: Biden: 1, 476, 693 (50.3%); Trump: 1, 415, 224 (48.3%). Ventaja de Biden por 61, 469 votos o 2 puntos porcentuales, con el 86% de los votos contados.

Carolina del Norte: Biden: 2, 655, 383 (48.6%), Trump: 2, 732, 120 (50.0%). Ventaja de Trump por 76, 737 votos o 1.4 puntos, con el 95% de los votos contados.

Georgia: Biden: 2, 443, 364 (49.3%); Trump: 2, 446, 850 (49.4%). Ventaja de Trump por 3, 486 votos o 0.9 puntos, con el 99% de los votos contados.

Nevada: Biden: 604, 251 (49.4%); Trump: 592, 813 (48.5%). Ventaja de Biden por 11, 438 votos o 0.9 puntos con el 89% de los votos contados.

Pensilvania: Biden: 3, 199, 729 (48.9%); Trump: 3, 263, 955 (49.8%). Ventaja de Trump por 64, 266 votos o 1 punto con el 94% de los votos contados.

De acuerdo con Fox News y AP, si Biden gana Arizona tendrá los 270 votos electorales necesarios para suceder a Trump en la presidencia estadounidense.

De acuerdo con CNN, si Biden gana Arizona y Nevada tendrá 269 votos, uno menos del que necesita para derrotar a Trump. Para superar al Presidente deberá ganar el voto del distrito de Maine, que todavía no se ha asignado.

Según las tendencias que iban arrojando los recuentos de los votos, hasta anoche era factible que Biden ganara en Georgia, lo que le daría un total de 285 votos según CNN y 286 de acuerdo con Fox y AP. También era posible, que ganara en Pensilvania. De suceder esto, obtendría otros 20 votos electorales para sumar de 305 a 306, según la proyección que se tome en cuenta.

Es probable que todo lo que aquí he escrito se corrobore antes de que esta columna aparezca hoy en las páginas de este diario y que el triunfo de Biden sea un hecho.

Una buena noticia es el hecho de que varios jueces federales rechazaron ayer varias de las impugnaciones que contra las elecciones en estos cinco estados presentaron ante ellos los abogados de Trump y el Partido Republicano.



CV: Eduardo Ruiz-Healy es periodista de radio y televisión.