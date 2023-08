No tengo por qué ofrecer disculpas porque sencillamente fue un invento”. Andrés Manuel López Obrador

El video y la fotografía de los cinco jóvenes maniatados, amordazados y golpeados de Lagos de Moreno hielan la sangre. Hubo intentos por impedir su difusión con el argumento de siempre, que había que proteger la dignidad de las víctimas, pero al final se dieron a conocer. Es importante porque las imágenes permiten dimensionar lo ocurrido y hacen más difícil minimizar la tragedia, que no es la única en el País. Evitan que las víctimas se conviertan en una simple estadística; permiten entender su dolor y el de sus familiares.

En México, sin embargo, sólo hay espacio para una víctima. Ayer en la mañanera el presidente López Obrador se quejó de una "burda manipulación" para atacarlo. "Ya no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros. Ayer empezaron a gritar y no escuché nada. Por eso conté ese chiste. Sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día de ayer en la prensa vendida y alquilada de que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron, en los Altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia. Ellos son capaces de todo, yo no. No somos iguales. Yo tengo principios, tengo ideales. Soy un hombre de sentimientos. No me puedo burlar del dolor, de la desgracia de los demás. Nunca lo he hecho".

"Es increíble que la víctima sea otra vez el Presidente", me comentó ayer en radio el escritor Héctor de Mauleón. "En el País sólo hay una víctima, y esa víctima se llama Andrés Manuel López Obrador". Es increíble que la discusión en tantas de sus mañaneras sea sobre si él "es el Presidente más atacado desde Madero".

Ayer, sin embargo, este Presidente agredido "sin ningún fundamento, de manera perversa", este hombre de "principios" e "ideales", no ofreció siquiera unas palabras de condolencia para las víctimas o sus familiares. La única víctima es él.

Varios reporteros trataron de preguntarle el 16 de agosto sobre los desaparecidos de Lagos de Moreno, pero no les dio la palabra. Hubo espacio, eso sí, para Carlos Pozos, Lord Molécula, quien le preguntó: "Todo este trabajo realizado hace que usted sea un gigante. Al renunciar usted al liderazgo de Morena, usted dejará a más de 50 millones de mexicanos huérfanos. ¿Cuál sería su mensaje para esta orfandad que usted deja?". El Presidente respondió ampliamente y con orgullo que "está demostrándose la efectividad de nuestra fórmula de Gobierno". Si bien no escuchó a los reporteros que preguntaban sobre los jóvenes de Lagos de Moreno, sí oyó al del periódico ¡Basta!, afín al Gobierno, quien sin micrófono le pidió una felicitación para su publicación, cosa que ofreció antes de irse a desayunar.

Voy a suponer que AMLO no ha mentido y que verdaderamente no escuchó las preguntas de los reporteros sobre los cinco de Lagos de Moreno. Eso no significa que no haya podido hablar del tema antes o después. No es porque él sea responsable, es un tema de sensibilidad. Este es un caso de violencia que ha conmocionado al País. Una condolencia debería ser lo mínimo que pudiera esperarse de un Presidente solidario, con principios e ideales.

Este es, sin embargo, el mandatario que se ha negado a recibir a las madres buscadoras, el que ha minimizado la matanza de la familia LeBaron, el que ha negado que haya masacres en su Gobierno y que se ha reído de un encabezado periodístico que presentaba un recuento de ellas. Es el mismo que ayer, en lugar de disculparse por no haber hablado de los jóvenes asesinados, se presentó a sí mismo como la única y verdadera víctima.

ELECTORAL

"Por eso no pasarán", dijo AMLO ayer en su mañanera al hablar de la injusticia de las críticas que recibió por su actitud ante los jóvenes de Lagos de Moreno. La frase no era para los criminales, sino para una "aspirante a la Presidencia, corrupta, otros aspirantes, corruptos". No sé si el Presidente no escuche bien, pero ciertamente sabe manipular los temas para darles un sesgo electoral.

Sergio Sarmiento es periodista y analista político/ comentarista de televisión.