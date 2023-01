La tesis, la universidad y el Gobierno

No sé si alguien recuerde una tesis profesional en México más famosa que la que hoy oscila entre Ciudad Universitaria y Palacio Nacional. El grueso del caso es ya de todos conocido, pero se le proponen tan diversos desenlaces que urgía ya una intervención prudente que planteara de una vez por todas el ritmo y compás que puede y debe seguir este asunto en sí delicado, y más aún toda vez que involucra a personajes de innegable relevancia para la vida nacional, pues no se puede decir menos cuando están en el menú una ministra de la Suprema Corte que fuera propuesta por el Presidente de la República, el mismo Presidente, y el secretario de Gobernación, que han externado sus opiniones sobre el caso y que han urgido su resolución, y por supuesto el rector de la UNAM -doctor Enrique Graue Wiechers- que ha manifestado que serán sólo los órganos por norma correspondientes de esa institución los que actúan y actuarán a continuación al ritmo que amerite esta situación, sujeta ya a fuertes tensiones y presiones externas en un incuestionable ambiente de polarización ciudadana creciente.

Más allá de los personajes, el peso del caso impacta en la imagen y credibilidad de instituciones enteras, como los poderes Ejecutivo y Judicial (la Corte), así como la misma UNAM, en la que lógicamente pueden verse reflejadas otras -muchas- universidades del País, y hasta la Fiscalía de la CDMX, se involucró como se lee en el documento del Ministerio Público: “En consecuencia, del análisis integral a los datos de prueba obtenidos durante la investigación, es evidente que la denunciante, Yasmín Esquivel Mossa, no copió, ni en partes, ni en su totalidad la tesis de Edgar Ulises Báez”.

En este complejo contexto donde los ciudadanos están a la espera del qué ocurrirá y del cómo se resolverá, quizá la intervención pública del rector Graue el día de ayer, que en pocas palabras manifestó que la UNAM atiende este asunto con la participación de las instancias propias, bajo las guías y normas propias, y que ya una vez públicamente sabido que la institución no tiene mecanismos jurídicos internos definidos para un caso como éste, pues a continuación se procederá a conocer la visión calificada del Comité Universitario de Ética y más adelante vendrá la actuación del Comité de Honor del Consejo Universitario.

El académico dijo ayer textualmente que “el plagio de una tesis no es cosa menor, es una usurpación de ideas y talentos, que pone en entredicho la ética y la moral de quien lo comete”; poco más adelante puntualizó “no puedo ni debo ir más allá de lo que la normatividad nos permite… no actuaremos de forma apresurada o irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios”.

El Gobierno federal parece estar empujando a la UNAM para que el caso salga de los entornos universitario y educativo para ya judicializarse reclamando que la universidad “tiene que presentar una denuncia ante el Ministerio Público”, lo cual llama la atención sobre todo después de que inicialmente la posición del Ejecutivo fue en apoyo de la presunta plagiaria.

No sería lo mismo para cualquier universidad retener la emisión de un título profesional a un alumno apenas saliente que hubiese plagiado una tesis a cancelar un título profesional que ya ha sido registrado por la autoridad federal educativa varias décadas antes y el plagiario ostente ya una posición oficial de la relevancia que tiene la de un ministro o ministra de la Corte; desde luego que no debería haber ninguna diferencia en el trato de ambos casos pero no se niega que en la práctica sí la hay y más aún si el caso surge en un entorno político difícil donde la UNAM es un fruto muy anhelado.

Este caso por supuesto que no es para meterlo en la congeladora pero tampoco para echarlo a la olla hirviente. Lo manifestado por el doctor Graue el día de ayer creo que coloca a la UNAM en una posición prudente y autónoma, realmente universitaria.

Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en Bioética.