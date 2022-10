La supuesta Operación Manita de Puerco tuvo éxito

Algunos senadores del PRI y PRD votaron el miércoles pasado a favor de reformar el Artículo 5 Transitorio de la Constitución, lo que permitirá que las fuerzas armadas continúen realizando actividades policiacas hasta 2028.

Cada uno de ellos explicará o no las razones que lo llevaron a apoyar la reforma que surgió de una diputada priista y que de un minuto a otro fue adoptada por los legisladores de Morena y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los malpensados pudieran creer que durante los días previos a la votación se realizó una Operación Manita de Puerco, por medio de la cual los operadores de AMLO convencieron a esos senadores de votar a favor de la reforma.

Veamos quiénes son estos senadores. Primero los nueve del PRI.

Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la desde siempre muy corrupta Central de Trabajadores de México (CTM); Manuel Añorve Baños, ex presidente municipal de Acapulco, Guerrero, y en una época mano derecha de quien fuera gobernador de Sonora, diputado federal y senador Manlio Fabio Beltrones; Eruviel Ávila Villegas, ex gobernador del Estado de México; Sylvana Beltrones Sánchez, hija del mencionado Manlio Fabio; Ángel García Yáñez, chapulín morelense, ex presidente municipal de Zacualpan y ex diputado que antes militó en el PVEM y Panal; Verónica Martínez García, ex diputada local de Coahuila; Nuvia Mayorga Delgado, ex diputada federal y ex secretaria de Finanzas y Administración de Hidalgo durante el Gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong, el actual coordinador de los senadores priistas, a quien ayer traicionó; Jorge Carlos Ramírez Marín, de Yucatán, ex diputado federal que fue secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, primero, y de la Reforma Agraria, después, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; y Mario Zamora Gastélum, ex diputado local en Sinaloa, director general de Financiera Rural durante el último año del Gobierno de Peña Nieto. Claudia Anaya Mota, de Zacatecas, se abstuvo de votar ayudando así a facilitar la aprobación de la reforma.

Dos de los tres senadores del PRD votaron a favor. Ellos son Antonio García Conejo, ex presidente municipal de Huetamo, Michoacán, y ex diputado local y federal, famoso por haberse desnudado en la tribuna de la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2013 para protestar contra la Reforma Energética de Peña Nieto; es medio hermano del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; Miguel Ángel Mancera Espinosa, procurador general de justicia del DF durante el Gobierno del actual secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubon y luego jefe de Gobierno de la CDMX.

Entre los arriba anotados figuran varios de quienes se dice, se comenta y se rumora que se hicieron ricos, muy ricos durante el tiempo en que ocuparon diversos cargos, entre ellos Añorve, Ávila Villegas, García Yáñez, Mancera Espinosa, Mayorga, Ramírez Marín y Zamora Gastélum. La senadora Beltrones es hija de quien también supuestamente se hizo millonario sirviendo a la Patria. Cualquier malpensado podría suponer que los operadores de AMLO los amenazaron con pedirle a la FGR investigar los supuestos delitos que cometieron y no han prescrito.

Claro está que sólo los malpensados pueden suponer que hubo una Operación Manita de Puerco.

