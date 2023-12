La soberbia de los ‘políticos’

Finalmente se confirmó lo que platicaba la semana pasada. Samuel García, ese clon del Niño Verde en versión millenial, tuvo que dejar una candidatura para la que no estaba preparado intelectual y mentalmente. Pierde Nuevo León porque el chamaquito soberbio que creyó descubrir el “TikTok Negro” los sumió en una profunda crisis. Pero, bueno, ellos tienen la culpa. Han votado por el “Bronco” y el esposo de Mariana de manera consecutiva. Capaz que Dante, el dueño mayoritario de MC (con alguna participación accionaria del Peje) hace senadora a la “influencer” para, en tres años, mandarla de candidata a la gubernatura.

El affaire neolonés debe alarmarnos. Cada tanto tiempo se dan los relevos generacionales, pero no debemos hacerlos a lo “pend…iente”. Hay que buscar jóvenes centrados, preparados, que entiendan la realidad y tengan algo en la cabeza. Este caso podría ser el de Luis Donaldo Colosio Riojas, de quien francamente no esperaba mucho, y de un mes para acá ha sorprendido con su madurez y sentido correcto de la política. Samuel fue patético en el video sabatino donde culpa hasta al Avispón Verde por armarle un complot. Me dio “penita” verlo tan desubicado en la derrota. Amenazó a la oposición con desaparecerla de Nuevo León, como si fuera el dueño de cada voto en ese territorio. Ahora resulta que ya iba en segundo lugar y hasta se destapó para el 2030, jajajaja. Chamaco tan baboso, soberbio y acelerado. It’s sad ‘cuz it’s true.

Esto nos debe iluminar sobre la importancia de elegir políticos de carrera, preparados, que sepan de qué se trata esto de servir al pueblo, administrar con inteligencia. Si cuando nos enfermamos buscamos un médico o un abogado ante un problema legal, ¿por qué no aplicamos el mismo método para gobernantes? La política no se trata de chavos contra rucos o de hombres contra mujeres, sino de encontrar personas capaces y deshacernos de los ineptos.

Si nos imponen un candidato que siempre ha sido “segundo”, que nunca ha tomado decisiones, que fue un fracaso al frente de la seguridad y terminó desertando, ¿cómo esperar que sea un buen gobernante? El Ausente de Polanco (Durazé, by the way) no dudará en salirnos con que todo sigue bajo control y que los sonorenses somos unos exagerados ante tanta violencia y la terrible exhibición de una ejecución en vivo en el mero centro de Benjamín Hill. “Malditos neoliberales, como si no supieran que lo de hoy es prender fuego a personas en las plazas principales de toooodas ciudades del mundo”. Y eso que no hablo del post donde “el doctor” dice que el Gobierno de Sonora generó 30 mil empleos en un año. ¿Neta, we? ¿A poco hay 30 mil nuevos burócratas? No mentir, no robar, ¿y qué más dice el Peje? #CheRidículo

Lo que viene en Sonora

La aparición de Manlio Fabio Beltrones en la escena pública sonorense hizo que todos voltearan nuevamente al reducto tricolor. Al ritmo de “no estaba muerto, andaba de parranda”, los 27 priistas que quedan sienten que su partido ha renacido. Es claro que Manlio pone agenda sólo con asomar la cabeza. Un tipo bastante nefasto por su estilo gangsteril. Créanme que jamás lo defendería porque soporté (perdonen lo centennial de la palabra, jaja) su sexenio y de frente, no escondido tras un nombre ficticio. Pero es necesario admitir que ahorita es necesaria gente con su oficio porque los actuales hacen demasiados “desfiguros”.

¿A qué viene Manlio? Los escenarios: A) Preparar el terreno para que Silvana sea candidata a Gobernadora en 2027. Obvio la haría diputada pluri, porque en contienda abierta no gana. B) Descarrilar la carrera de Toño Astiazarán, a quien clara-mente (Shakira dixit) no quiere, por lo sucedido hace seis años y, además, si el alcalde se reelige sería el natural para el 27. Si su gente (de MFB, claro) pudo sabotear al “Maloro” en 2018, aunque pusieran en riesgo la senaduría de Silvana, son capaces de todo. C) Cobrar cuentas viejas y nuevas al Pato de Lucas, quien sería su rival en la campaña de senador. Por lo pronto, ya compré palomitas y muchos Diet Snapple de durazno para ver el debate. D) Aprovecharía para darle un “llegue” a #HeribertoNoSeQué, el que dicen va a ser de Morena y ha estado muy “desafiante”. Es broma, este muchacho no se mueve en esas ligas, aunque traiga la bendición de Alphonsé, el Peje y Taddei.