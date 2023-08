La otra pobreza

Los resultados recientes emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social sobre la medición multidimensional de la pobreza en México se ha convertido en otra nota que se ha encarrilado, como ya es costumbre, en las dos narrativas predominantes: La voz desde Palacio Nacional y la de sus defensores versus los variados escritos de los intelectuales orgánicos que desde la oposición cuestionan las nuevas mediciones y desacreditan los resultados. En mi opinión, cuando se habla de temas especializados como el de la pobreza, mucha información plausible y concreta se busca hacerla capciosa y darle sentido electoral. Por ello, es mejor revisar el comunicado número 7 de fecha 10 de agosto que emitió el Coneval, en la idea de situar de forma más objetiva lo que esa institución gubernamental autónoma plantea.

En primer lugar, observo que algunos de los que critican los datos usan fríamente el concepto de pobreza o pobreza extrema de forma común, como si se tratara de una palabra más que aparece en el diccionario. El detalle es que el concepto mismo cobija una realidad lamentable que me atrevo a aseverar que no son pocos los “afortunados” que hoy sus ingresos los sitúan en la clase media pero que antes, en su niñez u orígenes familiares, padecieron o sufrieron algunas de las carencias que intenta caracterizar el concepto de pobreza multidimensional. Es decir, todo ese bloque de desventajas que posee una persona por ser pobre, entre ellas se incluye, la desventaja de ser desnutrido, carecer de agua limpia, poca educación, mala salud, tener un trabajo precario, entre otras dificultades. Quizá por ello si aplica, en el mejor de los escenarios, esa vieja idea que más que política es una idea asociada a la justicia social debido a que en verdad sí existe una “cultura del esfuerzo” para salir adelante ante la precariedad del contexto, pero que muchos han olvidado.

Por otra parte, coincido con lo que ha señalado un economista mexicano serio de que “es mezquino no reconocer que se avanzó en el combate a la pobreza”. Incluyo que también es mezquino tratar de malinterpretar los datos bajo el argumento de que se movieron los pobres, pero se incrementó la pobreza extrema. En Ciencias Sociales, y de forma más precisa, en el diseño de políticas públicas, siempre he pensado que para construir datos es necesario ser parte del escenario o del contexto, haber pasado y pisado el terreno desde donde se quiere proponer. Por ello no me queda claro que desde la comodidad del escritorio y oficina refrigerada algunas analistas usen sus plumas para opinar sobre una de las agendas de investigación que más requiere análisis serio.

Es cierto, algunos críticos han aplaudido el avance, pero lastimosamente sus argumentos los encaminan al carril de la sucesión presidencial próxima, en donde lo que quisieran ver y mostrar son errores y más errores del actual Gobierno federal en turno. El problema es que llevan tiempo insistiendo en asuntos que para muchos votantes duros (incluyendo a los inestables o cambiantes) pasan desapercibidos. Ya lo estaremos viendo.

AGENCIA FISCAL DEL CUM

El sábado 12 de agosto visité la Agencia Fiscal para un trámite vehicular. La asesora para hacer el trámite (caja 1) me pidió un requisito (fotos del auto) y me regresó a casa. Regresé el lunes 14, la nueva asesora (caja 4) me dijo que no ocupaba ese requisito. En otro caso, una señora me comentó que era su sexta visita a la agencia para resolver su asunto. ¿Qué está pasando?

Juan Poom Medina. Investigador de El Colegio de Sonora, en año sabático.