La nueva escuela

El debate sobre los contenidos de los textos de Educación Básica que buscan implementar el modelo llamado Nueva Escuela Mexicana se encuentra creciendo. Las opiniones reflejan el peso de dos posiciones hegemónicas en el discurso público: Los que se encuentran en contra de las acciones del Gobierno federal en turno y, por otro lado, la defensa de los contenidos de parte de los funcionarios (incluyendo al Presidente de la República) y sus simpatizantes.

Utilizo el concepto “hegemónico” para situar ambas narrativas porque por el lado de la oposición al Gobierno se encuentran comentaristas de medios de comunicación, e incluso académicos que, según leo lo que escriben, pierden la neutralidad reflexiva. Sus opiniones buscan mostrar errores gramaticales en los contenidos de los libros y advierten que existe una especie de adoctrinamiento de acuerdo a los contenidos; además, han alentado vía redes sociales imágenes y contenidos que según las revisiones no se encuentran en los libros. Por otra parte, por supuesto, los funcionarios defensores advierten lo contrario y matizan el espíritu de ese nuevo modelo de educación, el mismo que viene a reemplazar al que fue el eje formativo de las generaciones de estudiantes desde los años 50 hasta la fecha. En el caso de las familias, como es tradición, se vienen tomando en cuenta a los supuestos “dirigentes” de las asociaciones de padres, una especie de asociaciones “patito” que nunca he entendido por qué dicen ser representantes de los padres y madres de familia.

Sin embargo, quiero insistir, en estos momentos podemos darnos cuenta que el debate está escalando, y dada la oportunidad que tengo de regresar a EL IMPARCIAL para escribir mis colaboraciones gracias a la oportunidad que me otorgan los directivos de esta Casa Editorial, quiero empezar por descifrar un poco algunas de las posiciones que me he encontrado en el camino.

En la siguiente liga encontré los libros que hoy son tema de discusión, misma que comparto: https://cife.edu.mx/recursos/nuevos-libros-de-texto-2023-2024-nueva-escuela-mexicana/.

En ese espacio web se encuentra el serial de libros de educación primaria y solamente los de primer año de secundaria. Sin embargo, ahí se puede consultar en su mayoría los libros que utilizarán el profesorado o instructores de clases, por cierto, actores a quienes en esta nueva propuesta se les reconoce la autonomía para ejercer sus funciones.

En la revisión que alcancé a hacer en los últimos días encuentro los presupuestos teóricos y metodológicos del nuevo modelo. Pienso que no podía ser de otra manera. Los proyectos son diversos y, según lo que leo en los textos y contrasto con la discusión pública que existe, resumo que en estos días se ha hablado mucho sin que los textos se hayan leído a profundidad. ¿Qué hacer? Le propongo a los medios de comunicación que difundan más la liga en donde se encuentran los libros, que inviten a los padres de familia y a todos los interesados en opinar a que, de acuerdo al grado de sus hijos e hijas, revisen con detenimiento el material. Por otra parte, la Secretaría de Educación y Cultura podría poner a disposición, en horario de oficina, mesas de asesorías y aclaraciones. Por ejemplo, las universidades públicas pueden fungir como intermediarias en este proceso, especialmente, las que cuentan con carreras de Ciencias Sociales.

En concreto, la idea es mejorar la discusión y evitar matizar las notas falsas que se difunden por redes sociales, incluso, muchas de ellas han empeorado la situación. El principio de la mejora es leer los textos para así opinar. Continuaré en el tema.

Juan Poom Medina. Investigador de El Colegio de Sonora, en año sabático.