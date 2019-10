La mexicana Ana de la Reguera protagonizará la próxima película de "Purge"

La actriz mexicana Ana de la Reguera protagonizará la próxima cinta de la saga de películas de terror "Purge", que narra un hipotético futuro en el que durante un día al año todo tipo de crimen en EE.UU., incluido el asesinato, es legal.

El rodaje de la nueva entrega comenzará el mes que viene según el diario especializado The Hollywood Reporter, que informó hoy en exclusiva del fichaje de De la Reguera.

James DeMonaco, quien ideó la franquicia y escribió y dirigió los primeros tres capítulos, elaborará el guión de la nueva entrega, cuyo estreno está previsto para el 10 de julio de 2020, aún sin título definitivo.

Según The Hollywood Reporter, el nuevo argumento sacará a Purge de su entorno metropolitano habitual, aunque al mismo tiempo se centrará en los problemas de clase y raza en un entorno violento, al igual que sucedió en las películas anteriores.

De la Reguera es actualmente protagonista de la serie "Goliath", de Billy Bob Thornton, que recientemente comenzó a emitir su tercera temporada en Amazon.

"Después de 11 años en EE.UU. me ha llegado el papel soñado, un personaje protagonista, al lado de un actor increíble (Billy Bob Thornton) y con una productora tan potente. Todo lo que hubiera querido ya lo estoy haciendo. Sé adonde voy y ya no pierdo el tiempo en lo que no quiero hacer", indicó la intérprete en una entrevista con Efe por el estreno de la segunda temporada de la serie.

La actriz es conocida por los espectadores en el papel de Marisol Silva, una mujer que aspira a convertirse en la primera alcaldesa latina de Los Ángeles (California) y que ve cómo el camino hacia el triunfo se vuelve más complicado a cada paso que da.

"Nunca había interpretado a alguien en la política", explicó la artista de Veracruz. "Me gustó la complejidad de las decisiones que debe tomar, aunque no quiera, para ganar las elecciones. En ese camino, sus sueños e ideales se van cayendo. Va a comprobar que debe corromperse para sobrevivir en ese mundo", agregó.

La actriz, que ha participado en películas como "Nacho Libre" o "Cowboys & Aliens", aseguró entonces que "Goliath" ha sido su mejor experiencia en Hollywood hasta el momento.