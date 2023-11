La imagen de Claudia debilitada después de que Morena desechó a Omar

Quien crea o asegure que Omar García Harfuch no era quien Claudia Sheinbaum quería que fuera el candidato morenista a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México está desconectado de la realidad o es un iluso o, francamente, un mentiroso.

El que Morena lo haya echado a un lado el viernes pasado para ungir a Clara Brugada como la candidata a suceder en el cargo a Martí Batres es prueba de que el presidente Andrés Manuel López Obrador impuso su voluntad para que su “Clarita” fuera la ganadora del proceso de selección morenista a pesar de que Omar la aventajara ampliamente en las encuestas que se realizaron para saber a quién prefería el pueblo.

Morena podría haber nombrado a una candidata en cualquiera de los ocho estados en donde en junio del año entrante se elegirá a un Gobernador. Por ejemplo, en Yucatán, en donde el Joaquín “Huacho” Díaz Mena (ex panista) fue designado como el coordinador para la defensa de la 4T en ese Estado. ¿Porqué no lo sacrificaron a él y nombraron a la senadora Verónica Camino Farjat (ex perredista, ex priista y ex verde)? ¿O en Puebla, en donde en vez del senador Alejandro Armenta (ex priista) podría haber sido Olivia Salomón la elegida? ¿O en Chiapas, en donde en lugar del senador Eduardo Ramírez (ex verde) podría haber sido la elegida la senadora Sasil de León (ex verde y ex pesista), la mujer mejor posicionada en las encuestas?

El hecho es que Morena designó como candidatos a tres mujeres y un hombre que han seguido a Andrés Manuel desde siempre y a quien le deben todo, políticos que nada le deben a Claudia: Margarita González Saravia en Morelos, Javier May en Tabasco, Rocío Nahle en Veracruz y, claro, Brugada en la CDMX. Hasta hace unos días las encuestas señalaban que, sin importar quien fuera su candidato(a), Morena ganaría las elecciones en estas cuatro entidades.

En Chiapas, Puebla y Yucatán fueron seleccionados los hombres que ganaron la encuesta. En los dos primeros estados se prevé que gané Morena las gubernaturas, sin que importe quién sea su candidato, mientras que en Yucatán es altamente probable que el triunfador sea el candidato del PAN.

En Guanajuato y Jalisco, las encuestas señalan que difícilmente ganará Morena y es probable que por eso decidieron designar a mujeres que no ganaron en las encuestas.

En Guanajuato fue designada la diputada local Alma Alcaraz (ex panista) y quedó eliminado el ex procurador Federal del Consumidor Ricardo Sheffield (ex panista).

En Jalisco, Carlos Lomelí (ex perredista, ex emecista) se quedó con las ganas, ya que fue ungida la diputada local Claudia Delgadillo González (ex priista).

Lo que Morena decidió para la CDMX demuestra que AMLO le transfirió a Claudia el bastón de mando de la 4T, pero sin el mando del movimiento porque, si de negociar quién sería el coordinador(a) de la 4T se trataba, la opinión que debería haberse impuesto era la de ella, no la de él ni la de nadie más. Y no sólo en la CDM sino en los otros ocho estados.

Es indudable que la imagen de Claudia Sheinbaum quedó debilitada después del proceso morenista. Habrá que ver qué hace para fortalecerla de aquí hasta junio de 2024, algo que no le será nada fácil mientras AMLO siga mandando en Morena.

Eduardo Ruiz-Healy es periodista de radio y televisión.