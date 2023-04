La habilidad del chapulín

Hablemos en serio. ¿Quién va a llamar a cuentas al Gobernador (como una atención a sus fans lo puse con una inmerecida mayúscula) Durazo? Nadie lo cuestiona, va por la vida con frases demagógicas, está más enfocado en su papel de dirigente nacional morenista que de Sonora.

Defiende más a Mario Delgado, el presidente del partido que ahora mismo parece pertenecer a Alfonso, como una herencia anticipada del Peje, que a los sonorenses.

Levantados en el Sonora Grill, ejecutados cada día por todos lados, problemas de los productores, desdén con las personas del pueblo que se le acercan a cuestionarlo (cuyo error fue no haber concebido un criminal para que el morenista en turno se detenga a escucharlas). Esos temas bastan para hacer necesaria la concentración total del gobernante en turno, ese que dice que quiere ser el mejor de la historia. Jajajajaja. Perdón, no pude evitar reírme ante la ocurrencia.

¿En qué estaba? Ah, sí, el Estado en llamas y el candente tuit del Gobernador (ahora sí con minúsculas porque ya me enojé) dice: “Como presidente del Consejo Nacional de Morena, expreso mi total respaldo a la dirigencia nacional de nuestro partido”. ¿Es en serio esto? ¿Y el respaldo a los sonorenses, que son tus jefes? ¿Como para cuándo habrá cambio en la cabeza de seguridad pública? No, esos asuntos no merecen ser desplegados con la firma de toooodos los gobernadores del partido que ahora le pertenece.

Acá todo anda muuuuy bien. Es más, Sonora es Trending nacional a cada rato. Que si los levantados de allá, los ejecutados en ______ (coloque el nombre del municipio de su preferencia) o, por si faltaba algo, los cadetes del Isspe, esos futuros policías estatales, que gritan de dolor en un video al momento en que les echan gas en los ojos, dicen que como parte de su preparación. No, ps wow, dijo el millennial. Tardó casi dos años para darse cuenta que Álvaro Bracamonte no la hacía como secretario de Gobierno. Al fin puso a alguien con oficio, como Adolfo Salazar, pero solo le importa la política porque en seguridad no se digna a actuar con seriedad y se limita a decir que exageramos. Que le explique eso a las familias de las víctimas.

Aaaaah, pero el señor se va de gira-gira-gira-gira-gira (?) a Navojoa y de inmediato accionan los tentáculos para que muuuchos medios digan que fue todo un éxito. ¡Rotundo! ¡Sensacional! ¡Lo nunca visto! Después de leer esos mensajes que parecían clonados, me imaginé que Navojoa ya no tenía baches o que la recolección de basura era ejemplar o el alumbrado se parecía al de Tucson o que el Ciclón Echeverría estaba mejor que el Fenway Park. Pero, no, nada de eso. Es la costumbre de los políticos mediocres. “Cada vez que visite un municipio digan que todo está maravilloso”. Con decirles que lo más rescatable fue que, en su calidad de dueño de Morena, se dio el lujo de destapar a Lorenia Valles para el Senado del próximo año. No dudo que ella tenga la capacidad, es más quizá sea la única del gabinete con esos alcances. Pero seguramente Alfonsito está pensando en hacerla candidata y, una vez que sea electa (en primero o segundo lugar) dejarla que tome posesión y traerla de regreso a su gabinete. Es la marca de la casa. Insisto, ¿quién le va a exigir al Gobernador? El Congreso no, porque controla casi a todos y ellos andan más preocupados por las mantarrayas de Huatabampito que de las víctimas de los criminales en todo el Estado. El diputado emecista “Pato” de Lucas puso el dedo en la llaga: Los “legisladores” morenos llaman a comparecer al Alcalde de Huatabampo, pero se niegan a llamar a María Dolores del Río y Claudia Indira Contreras.

A Sonora le urgen líderes serios. Fuera de los diputados de MC no se ve a nadie que le reclame al Gobernador. Alguien debe exigirle que deje el puesto de Morena y se dedique al Estado. No, Alfonso, tu jefe no es el Peje y sus caprichos políticos. Debes responder a los sonorenses.

Concéntrate en Sonora y despreocúpate de Morena. Total, gane quien gane tú vas a estar bien protegido porque tu trayectoria política nos dice que siempre te acomodas con la ficha más segura y, si pierde, brincas de partido o grupo político sin el menor rubor. En la lamentable política mexicana siempre va a pervivir el mañoso y hábil para chapulinear… aunque no exista talento ni capacidad. Este es el caso.

Periodista sonorense, con 40 años de experiencia. Nieman Fellow ‘99, por la Universidad Harvard. Ganador del premio SIP opinión en 2008.