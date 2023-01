La frontera México-EU es lo que más le interesa a Biden

“Tenemos una gran agenda que va desde la crisis climática hasta el desarrollo económico y otros temas. Pero una parte importante de esa agenda es fortalecer nuestra frontera entre nuestras naciones”, dijo el viernes, en El Paso, Texas, el presidente estadounidense Joe Biden, al ser cuestionado sobre los objetivos de su visita a México que ayer inició.

Es indudable que la frontera de 3,152 km. que hay entre México y Estados Unidos debe ser fortalecida para que menos personas y drogas pasen ilegalmente del primero al segundo y menos armas y dinero ilícito pasen del segundo al primero.

También es indudable que no es nada fácil controlar lo que sucede a lo largo de una región fronteriza en donde, de ambos lados de la línea divisoria, viven casi 15 millones de personas.

La de México-EU es la frontera terrestre más transitada del mundo. En 2021 entraron desde México a EU 27.9 millones de peatones, 96.6 millones de personas a bordo de 58.5 millones de vehículos particulares, 1.3 millones de pasajeros a bordo de 95 605 autobuses, 6.9 millones de camiones de carga, 4.7 millones de contenedores de camión llenos, 2.2 millones de contenedores de camión vacíos, 484 416 contenedores de ferrocarril llenos y 631 552 contenedores de ferrocarril vacíos.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo 35.5 millones de personas entraron al País por las fronteras Norte y Sur en 2021 y mayoría llegaron desde Estados Unidos.

Con estas cifras, es lógico suponer que controlar los flujos legales e ilegales de personas y mercancías, tanto de México a EU y viceversa, es sumamente complicado y qué los criminales aprovechan las deficiencias de los sistemas de control y la corrupción de funcionarios de ambos lados de la frontera para traficar drogas, personas, armas y dinero en efectivo, entre muchas otras actividades delictivas.

Poco más de 2 millones de migrantes no autorizados cruzaron la frontera en 2021 y fueron detenidos o se entregaron voluntariamente. Esta cifra no incluye a los que no fueron detenidos o detectados.

El papel que juega la frontera en la economía de ambos países es fundamental.

En 2021 el valor total de las exportaciones e importaciones de México con EU fue de 661 mil 164 millones de dólares. Las importaciones a México desde Estados Unidos sumaron 384 mil 705 millones de dólares, mientras que las exportaciones desde México fueron por 276 mil 459 millones de dólares. La mayor parte de los productos que entraron y salieron del País pasaron por la frontera Norte.

Esta frontera también es tema de fuertes discusiones en EU Para la mayoría de los estadounidenses México tiene la culpa de que a su país entren cada vez más personas ilegalmente y drogas cada vez más letales.

Se estima que en 2021 más de 107 000 personas murieron en EU por sobredosis de drogas. El 75% de esas muertes involucraron un opioide, en particular el fentanilo, un opioide sintético muy potente y letal que es fabricado ilegalmente en México y luego introducido de una y mil maneras a EU aprovechando el inmenso tráfico de personas y vehículos que van de México a ese país.

Por motivos políticos el tema de la frontera probablemente es el que más le interesa resolver, aunque sea parcialmente, a Biden que tratará de reelegirse en 2024.

