La estocada final

Primero fue la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), luego le tocó el turno a Contellation Brands en Mexicali y ahora podrían cerrarle la puerta del País a Tesla, si esta compañía se enfoca en instalarse en Nuevo León (NL).

De hacerse a un lado la compañía de Elon Musk, la economía mexicana sufrirá una contundente estocada final que la enviaría al suelo por varios años, dado que después de este evento la Inversión Extranjera Directa le sacaría la vuelta a México ante las señales cada vez más claras de que un solo hombre manda en el País.

El presidente López Obrador ha tenido sus argumentos para bloquear las dos primeras megainversiones y ahora desdice a los regiomontanos para desalentar la construcción de una gigafábrica automotriz en Santa Catarina (Municipio del Área Metropolitana de Monterrey).

Sobre la cancelación del NAIM se dijo oficialmente que fue por sus altos costos; también por el mantenimiento requerido ante su mecánica del suelo y porque a final de cuentas no resolvería el congestionamiento del espacio aéreo de la CDMX y su área conurbada.

Esta decisión de octubre del 2018 reporta un costo superior a los 315 mil millones de pesos y contando.

En relación a la cervecera que se instalaría en Mexicali, esta mostraba un avance en su edificación del 70% y una inyección de recursos por mil 400 millones de dólares.

La escasez de agua en el Valle de Mexicali le dio al mandatario mexicano los motivos suficientes para cancelarla en marzo del 2020.

Ambos eventos dispararon la incertidumbre en el sector empresarial nacional y extranjero y el caso Tesla amenaza con recrudecer aún más esta situación de ausencia de un verdadero andamiaje institucional que respalde el Estado de Derecho en México con la participación equilibrada de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Por ahora el Ejecutivo federal es el que marca la pauta.

¿Cómo va el caso Tesla?

El pasado viernes el Presidente reiteró que NL no tiene agua suficiente, por lo que su Gobierno (el federal) no podría entregar permisos a Tesla para hacer una planta en ese lugar.

“Si no hay agua, no se le entregará ningún permiso (a Tesla). No habría posibilidad. Sencillamente, no se entregan permisos para eso. O sea, no es factible”, dijo el Presidente mientras mostraba un mapa sobre la situación hídrica del País.

Tesla proyecta inversiones por 10 mil millones de dólares.

El Gobierno de NL ha señalado en repetidas ocasiones que en su entidad hay suficiente agua tratada.

FORCEJEOS DE ALTOS VUELOS

Por la tarde de ayer trascendió que la compañía de Musk (el hombre más rico del mundo con un patrimonio de 187 mil 100 millones de dólares), sí se instalará en México.

Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), que encabeza Marcelo Ebrard, se aseguró que la alta dirección de Tesla confirmaba al Presidente su proyecto de inversión en México. Los detalles del acuerdo se conocerán hoy.

Como adelanto se dijo que la inversión central se instalaría en Nuevo León y esta gigafábrica se apoyaría en un sistema de plantas a distancia en otras entidades del País.

Tal versión fue dada a conocer luego que el mandatario mexicano tuviera una conversación -por videoconferencia- con el influyente y reconocido magnate.

Con tal señal, se da por un hecho que se disipa la amenaza de que Tesla se iría a Indonesia si no le daban entrada en México.

De todas formas, analistas y empresarios tienen sus dudas sobre el repentino cambio de parecer del Presidente y por tanto, la estocada final aún no se descarta.

CAMBIOS EN CANACINTRA

Mañana cambia la presidencia nacional de Canacintra y los pronósticos apuntan que el sucesor de José Antonio Centeno Reyes será José Manuel “Manolo” Sánchez Carranco.

De ser así, un sonorense quedará colocado en los cuernos de la luna, en la secretaría general del organismo cupular, para ser el brazo derecho de “Manolo”.

Se trata del empresario Gabriel Zepeda Vázquez, quien detenta el cargo de vicepresidente región pacífico Norte de Canacintra.

MANUEL LIRA VALENZUELA

El empresario restaurantero Manuel Lira Valenzuela será reelegido al frente de Canirac Sonora este 14 de marzo y simultáneamente tendrá el nombramiento de vicepresidente zona Norte de la Cámara.

Con esta doble cachucha, el obregonense encabezará 20 delegaciones norteñas: Cinco en BC, cuatro en Sinaloa, cuatro en Tamaulipas, dos en BCS, dos en Coahuila, una en Chihuahua, una en NL y la de Hermosillo.

Javier Villegas Orpinela tiene maestría por el Itesm, economista UANL y diplomado en Northwestern University.

