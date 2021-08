La dudosa protección de las mamparas de plástico

En los escritorios de incontables oficinas, mostradores, ventanillas, salas de juntas y hasta en los taxis han proliferado en todo el mundo y de manera exponencial la instalación de mamparas o barreras de plástico desde el inicio de la pandemia para supuestamente apoyar en la prevención del contagio. Pues resulta que recientemente los expertos en el tema a partir de recientes estudios científicos han venido a manifestar inquietud al respecto pues nuevas evidencias vienen a indicar que la protección contra la transmisión del virus mediante barreras de plástico no ha sido lo que originalmente se supuso y que, de hecho, podría resultar innecesario si es que no contraproducente. Bueno, tampoco se trata de poner en tela de juicio cualquier barrera plástica pues, de hecho, ya desde hace décadas tales barreras se han utilizado con el admisible propósito de evitar la contaminación con gérmenes infectantes en barras de comida como bufetes y comedores industriales en los que estas barreras cumplen con la tarea de detener el esparcimiento de gotas respiratorias infectantes grandes que se expulsan al estornudar, toser o gritar sobre los alimentos, y es verdad, pero la transmisión del virus de la pandemia actual se efectúa principalmente por gotas mucho más pequeñas, verdaderas partículas de aerosol que “nadan” en el aire como lo hace el humo del tabaco y que para removerlas de un determinado ambiente es necesaria una buena ventilación. En este sentido las barras o mamparas acrílicas pueden entorpecer la deseable circulación de aire lo que resulta contraproducente al generarse “espacios muertos” a la ventilación en los que se acumulan partículas de aerosol que contienen el virus y suponen un riesgo mayor para el contagio. El 4 de junio pasado la revista Science publicó un estudio muy serio sobre la seguridad anti Covid en las aulas escolares, con autores de la Escuelas de Medicina y de Salud Pública de Johns Hopkins (Baltimore, Maryland) y de la Universidad de Ginebra (Suiza), señalando que la utilización de “escudos” de plástico en los mesabancos escolares reducía poco e incluso podría elevar el riesgo de contagio de Covid-19. Una experta de nivel mundial, la ingeniera civil y ambiental Linsey Marr, que labora en Virginia Tech (Blacksburg, Virginia) ha expresado que, si bien las mamparas retardan la migración del virus hacia el “otro lado”, es igualmente cierto que concentran el virus de “este lado” aumentando el riesgo de contagio en quienes estén allí, y además, tarde o temprano las gotículas de aerosol terminarán atravesando al “otro lado” poniendo también en riesgo a quienes estén en ese lugar. Lo que ocurre con el uso de las barreras plásticas es que, como dificultan la circulación del aire, privan a ese ambiente del beneficio de una ventilación adecuada. El gasto acumulado a nivel mundial en barreras acrílicas para reducir la probabilidad de contagio de la Covid 19 es hoy imposible de calcular, como lo es el de otras medidas supuestamente preventivas pero que en realidad y de igual manera no resultaron serlo, como los tapetes, rociadores, arcos de aspersión, etcétera). Nos ha llamado la atención que en el Decálogo para el Regreso a Clases presenciales de la Secretaría de Educación Pública de México no se dedicó un punto de acción para la adecuada ventilación de las aulas siendo que es este quizás el recurso más barato, pero con resultados muy generosos en la prevención de contagios. Y no es tarde.

Jesús Canale

Médico cardiólogo por la UNAM.

Maestría en Bioética.