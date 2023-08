La divina comedia de Dante

Preámbulo: Ya mero se desocupa el señor “Gobernador” de su Corcholata Fest. Sonora sigue abandonado, los criminales se mantienen sembrando el terror en Cajeme y puntos circunvencinos. Mr Durazé (ya no le digo Alphonse, ¿ok?) postea cosas maravillosas. Una beca por allá, un gatito acullá, la bici de no se quién y así, cosas muuuuy bonitas pero tan frívolas como es todo su Gobierno. La realidad es que llegamos a la Semana 12 de Sonora sin Gobernador… y nadie le exige al muchachito.

Movimiento Ciudadano es un caso especial en la política mexicana. Un partido que se fundó al final del siglo XX, bajo el nombre de Convergencia. Fue invento del veracruzano Dante Delgado, un político de origen priista, que vivió sus años gloriosos como tricolor y al final lo abandonaron, acusándolo de un fraude de 450 millones de pesos por lo que estuvo un año en la cárcel. Fue absuelto y liberado de todos los cargos. Nunca volvería al PRI, pero mantiene todo el “know how” de la manera en que funciona la política mexicana, desde las alcantarillas hasta el glamour. Lo trabajó durante años, le buscó por todos lados. Se hizo aliado del Peje en 2006 y 2012 y de Ricardo Anaya en el 18. En el 2006 consiguió apoyos de alto nivel económico e intentó tener un candidato alterno. Buscó a personajes como Elba Esther, Eduardo Bours y Juan Ramón de la Fuente. No se le hizo y tuvo que irse a los brazos de AMLO, en aquel primer intento del hoy Presidente. Para las elecciones del 2018 tuvo su “jackpot” cuando consiguió que Enrique Alfaro, un tapatío que se había hecho famoso como némesis del poderoso Raúl Padilla y alcalde Tlajomulco y Guadalajara, aceptara ser su candidato a Gobernador de Jalisco. Todo el grupo de Alfaro llegó a MC, que entonces brillaba gracias al jingle “nana-nana”, que sonaba hasta en los antros. Los votos que acarreó Alfaro pusieron a Dante y su partido en el mapa nacional ya como una opción seria. En el 21 buscó candidatos populares y así tuvo la suerte de que el regiomontano Samuel García, un personaje bastante superficial pero con una esposa “influencer”, quedara en medio de una guerra entre el PRI y Morena, que lo catapultó y le dio la gubernatura de Nuevo León. Gobernar dos de los estados más poderosos del País hicieron que Dante se mareara. Su “movimiento” ha ganado adeptos en todo el País, porque mucha gente lo veía (algunos todavía lo ven) como una “tercera vía” entre el desprestigio del PRI y ahora del Peje. Esta historia sirve para ver cómo alguien con toda la “vagancia” no sabe cómo administrar el poder y le falla a la hora de medir a sus “seguidores”. A menos de una semana de que el Frente opositor designe a Xóchitl Gálvez como su “coordinadora” (candidata presidencial), él se la juega con algo que parece más una estrategia para hacer el caldo gordo a las corcholatas y a López Obrador. Alfaro, quien le entiende bien a eso de correr a contracorriente del poder, ya se le salió del huacal y anunció al mundo que va con la “Señora X”. Dante parece que quiere poner a Samuel García, quien francamente tiene cero posibilidades de triunfo. Lo peor es que quiere poner a Mariana Rodríguez, influencer esposa de Samuelito, como senadora (¿es neta, we?). ¿A quién afectaría si MC decide irse por la libre? Si el plan de Dante es tener como candidato a Marcelo Ebrard, quien difícilmente va a aceptar la candidatura de Claudia Sheinbaum, el asunto cambiaría radicalmente. Pero si realmente va con Samuel es un escenario para analizarse con detenimiento. Puede aspirar a unos seis o siete puntos, cuando mucho. La clave es saber si se los quita a los opositores o sería refugio de esos desencantados con el Peje que siguen sin querer nada que huela a PRI. En su “divina comedia”, este Dante puede llevar a su “movimiento” al infierno o al paraíso.

Colofón

1.- La próxima semana, ya con resultados oficiales podremos ver con más calma lo que viene para el 24. Lo que hace seis meses era una victoria segura de Morena está convertida en una contienda muy cerrada. Y todo gracias a un famoso dicho mexicano: “El Peje, por su boca (en la mañanera) muere”.

2.- ¿A quién le creen en el caso Abel Murrieta? ¿Detuvieron a un asesino o sólo es un chivo expiatorio?

Martín Holguín