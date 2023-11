La dictadura que viene…

Si estuviera frente al “Presidente”, cosa que no sucederá porque resulta que no vivo en badiguará-badrigrará-bradiraguato (o como lo “pronuncie” el señor), le diría: “Oye, Peje, una cosa es Juan Domínguez y otra no nos… friegues”. No pongo la palabra exacta que usaban nuestros ancestros porque hoy ando muy decente.

Me pregunto en qué momento la mayoría de los mexicanos hemos perdido la dignidad, la capacidad de análisis. Y entre los mexicanos cuento a esos “legisladores”, alcaldes y “gobernadores” que cuidan sus intereses personales por encima de los del pueblo. By the way, ¿ya llegó Alphonse El Ausente o sigue concentrado en Marcelo, Claudia y los destapes a gubernaturas y el Senado? Vivimos y nos indignamos con los excesos de la dictadura perfecta del priismo. Alzamos la voz, creamos el IFE para que ya no siguieran robando elecciones. Ellos sintieron la presión hasta que la famosa liga se rompió y en el 2000 pusimos a Fox de Presidente. No fue la solución definitiva porque conformó un excelente gabinete, pero siguió siendo un tipo superficial y le dio demasiado poder a su limitadísima e híper ambiciosa Marthita, aquella de “la pareja presidencial”. Pero logramos sacar al PRI de Los Pinos.

Sí, los priistas eran nefastos, corruptos en extremo, se pasaban el poder entre ellos, pisoteaban nuestros derechos, desaparecían a quien querían y eran una mafia cargada de amiguismos. Pero al menos cuidaban las formas y crearon algunas instituciones que sí servían a un pueblo al que despreciaban, pero sabían manipular.

El Peje ya perdió todo el pudor y cree que está por encima de todos y cada uno de los mexicanos. La manera en que manejaron las candidaturas a gobernadores es escandalosa. Unas encuestas que obviamente no fueron aplicadas y, encima, se aventó esa jugarreta de la CDMX, donde impuso a Clara Brugada solo para que a Claudia no se le olvide quién es el que manda.

Cómo hacen falta aquellos personajes como Heberto Castillo, el Maquío, el Pelón Rosas, Castillo Peraza, Rosario Iba rra, quienes sabían levantar la voz y poner contra la pared a los abusones.

Lo de la Suprema Corte es peor. La renuncia ilegal del “Swiftie” Arturo Zaldívar, quien dejó de ser ministro para irse a los brazos de la Sheinbaum, es lamentable. Pero la terna que mandó el Peje para sucederlo es aberrante, lleva el cinismo a un nivel mayúsculo. Propuso a la hermana de Luisa María Alcalde, las hermana de Marti Batres y a su comadre. ¿Es en serio, Peje? Nepotismo, falta de tacto y lo que quieran añadir.

Me pregunto si los “legisladores” de Morena lo van a cuestionar. No se burlen, ya sé que jamás lo harán porque le pertenecen. Y encima el indigno episodio de Marcelo Ebrard que hizo un “pancho” enorme para terminar donde mismo, en la cueva donde lo arrasaron.

Quizá los chairos sigan sonriendo hinchados de satisfacción, porque no alcanzan a ver que tenemos sobre nuestras cabezas la gran amenaza de una dictadura. Una que no será perfecta, pero sí letal.

LAS PATRULLAS

Al menos en el municipio de Hermosillo hay buenas noticias. Leía en El Economista que la capital sonorense es el lugar del País donde más se ha reducido la percepción de inseguridad y el homicidio doloso. Se debe reconocer que “Toño” Astiazarán está concentrado en lo suyo y sabe para qué sirve el poder en un municipio tan complicado. De enero a octubre de este año hubo una caída de un 96% en homicidios, con respecto al mismo periodo en 2022. Cayeron de 167 a 87. Porcentualmente, es la capital más efectiva del País. La estrategia ha sido simple. Estímulos directos a los agentes y el incremento de 70 a 300 patrullas por las calles. De ellas, 220 son eléctricas y convierte a la capital sonorense en la ciudad con más unidades de ese tipo en el mundo. Eso dice El Economista.

La diferencia es que este alcalde no pretende gobernar tratando de engañar en redes sociales o posteando historias de perros y gatos desamparados. A estas alturas se necesitan funcionarios dedicados 100% a sus labores, dejando de lado asuntos partidistas o personales. Debemos exigir resultados, no promesas de inversiones que no se ven en lado alguno, como sucede en “ooootras” oficinas de Gobierno. El gran reto del alcalde hermosillense será no pensar que todo está hecho y ahora entrarle de lleno a la infraestructura, a los baches, a la recolección de basura.