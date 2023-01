La delgada piel del “duracismo”

Vaya que el tema de la cultura tiene interés entre los sonorenses. La semana pasada hablé de la pésima edición del FAOT, donde quedó claro que la señora Guadalupe Beatriz Aldaco no tiene la capacidad ni el perfil para encabezar la estrategia cultural en Sonora, pero Alfonso Durazo es tan “amiguero” que jamás le va a pedir la bola, amén de que ella se promociona como una enviada desde las alturas y esas presiones no hay “gobernador cuatrotetero” que las resista, mucho menos alguien tan “disciplinado” (ando buena onda este día y por eso no dije tapete) como Durazo. Fue gracioso que la “empoderada” señora soltara a sus trolls de las redes. Un chamaco que se identifica como Rivers (ha de ser gringo) le molesta todo de esta columna. ¡Uyuyuy! Hubo críticas de uno muy divertido pero ni siquiera tiene el valor de poner su nombre, sospecho que es doña Guadalupe Beatriz en persona. Y metieron hasta al cronista de Álamos, Juan Carlos Holguín, de quien hay un video de los tiempos en que jugaba con el equipo tricolor que comandaba Claudia Pavlovich, donde remarcaba lo importante que era traer artistas populares al Festival. Se convirtió al chairismo y sus convicciones fueron modificadas (no se burlen). Como historiador va a decir: Antes como antes, ahora como ahora. Chequen lo que posteó en FB: “Apareció, entre otras cosas, este párrafo en una nota de EL IMPARCIAL: ‘El abandono se puede sentir en Álamos, un municipio que cada año esperaba miles de personas jaladas por artistas popular y, ya estando cautivos, se les acercaba a otras expresiones musicales como la ópera, la música clásica, la pintura, la escultura, la danza’. Y yo puedo decir que es una mentira -y muy grande- que los artistas populares eran gancho y, ya cautiva, la gente iba a la ópera. La gente que va a ver artistas comerciales al festival va a tomar y a tomar y a tomar (¿qué tomadera es esa? Modérense, por favorcito) y luego a comer cualquier cosa para bajar la borrachera (parece que domina el tema) y seguirle. Soy de Álamos, nadie me va a venir a contar del festival (jajajajaja). PD: No tengo nada contra los artistas comerciales, de hecho de mis favoritos enlisto a Alejandro Fernández, que estuvo en el festival, y a muchos más como Emmanuel, que también estuvo, Carín León, las Pandora, y a un sin fin pero a ellos los voy a ver a la ExpoGan, no al Ortiz Tirado”. ¿A poco no es maravilloso? Es de Álamos, ni crean que van a saber más que él. Es tranquilizador que sea fan de Carín y las Pandora (versátil el buqui). Así que ya lo saben, si quieren ver a las Ha*Ash vayan al palenque, si les gusta Adele búsquenle por Las Vegas o cómprense una ouija para JuanGa, pero en el FAOT sólo se aceptan super estrellas del bel canto, aunque si se les atraviesan los “Modulares de Tepito y sus organilleros” no hay pex, que vengan al horario estelar. Lo que debemos leer con estos intelectuales de la era milennial. Hay puntos de vista serios, como el de Jorge, un lector que me envió este mail: “Acabo de leer su columna; muy atinado hablar de un tema como la cultura, sobre todo del festival de Ortiz Tirado (en tiempo de Félix Valdés se rescató su memoria y obra). En alguna ocasión supe de una cinta de 35 milímetros filmada por Ortiz Tirado, que creo tenían o tienen en resguardo en el Archivo Histórico. La cinta mostraba un recorrido por centro y Sudamérica en presentaciones de ópera, interpretando arias famosas en otras escenas, comiendo carne asada en Argentina y también algunas de sus intervenciones quirúrgicas, como la de una persona que padecía un problema de columna por su acondroplastia (enano para nosotros). Un film que vale la pena ver. Me da la impresión que el Gobernador trata de imitar algunas de las acciones del Dr. Ocaña en política cultural. Lo lamentable es que Alfonso Durazo no tiene la más mínima idea de cómo trascender en este rubro, ni equipo que lo respalde. En fin, un buen tema y bien tratado”.

Así andan las pasiones y la delgada piel del equipito de Mr. Durazo, autonombrado el mejor gobernante de la galaxia en esta era DC. Seguramente cree que se da “un buen tiro” con Julio César, el romano no Chávez. ¿O al revés?, jaja.