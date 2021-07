La consulta y su pregunta

De mañana en ocho -como suele decirse- se consultará a los ciudadanos sobre su acuerdo o desacuerdo con lo que dice el texto de cada una de los 93 millones 500 mil papeletas que se repartirán en 57 mil casillas por todo el País. La consulta deja la opción a responder “SÍ” o “NO” a la pregunta planteada. El texto definitivo de la pregunta lo redactó la SCJN tras corregir y adaptar el texto original del Presidente del País al encontrarlo legalmente improcedente. Dicho texto definitivo (que se muestra en el recuadro adjunto) ha sufrido críticas por los ciudadanos ya sea porque algunos lo consideran confuso, otros demasiado genérico y carente de concreción, pero sobre todo por pedir una respuesta de aceptación o de rechazo a ciertas acciones “pertinentes”, es decir, acciones conducentes y apropiadas, y lógicamente lo que es pertinente no se debe rechazar pues la única razón para hacerlo es porque sea impertinente, lo cual es un contrasentido lógico y ético; así pues, no se puede consultar el rechazo a lo definido allí mismo como pertinente. En consecuencia la opción a responder “NO” es improcedente. Cuando leemos en el citado texto “las decisiones políticas” no se precisa a qué género de decisiones políticas se refiere y dejarlo así, tal cual, implica un abanico inmenso de posibilidades ya que prácticamente todas las decisiones políticas tienen consecuencias sobre los ciudadanos. Acerca de la temporalidad de las decisiones políticas el texto es igualmente impreciso ya que al decir “años pasados” puede ser desde el 2020 -que es un año ya pasado- hasta muchos años antes y, de hecho, sin considerar si los “actores políticos” que hayan tomado las decisiones estén o no aún vivos pues el objeto del esclarecimiento son las decisiones con su estela de consecuencias buenas o malas. La temporalidad no precisa si las decisiones de los actores políticos hoy en funciones también podrán o no someterse a esclarecimiento, pero además el texto de la consulta no define a qué niveles de Gobierno habrán de pertenecer dichos actores, si sólo al federal o también al estatal y al municipal ya que las injusticias y violaciones a los derechos ciudadanos pueden ser consecuencia de las decisiones de funcionarios políticos de cualquiera de los tres niveles. A este respecto considérese, además, que entre los actores políticos hoy en funciones existen muchos que lo fueron también en el pasado y cuyas decisiones podrían merecer esclarecimiento. Pero lo realmente medular del asunto es que la consulta tiene un vicio de fundamento que la hace débil y vulnerable toda vez que pide un “SÍ” o un “NO” en un asunto que no admite el “NO”, y por lo tanto el “SÍ” sale sobrando, y es así porque si de lo que se trata es de lograr justicia y reparar derechos personales violados no cabe preguntarnos si estamos o no de acuerdo. El texto de la consulta se acompaña, al reverso de la papeleta, de una leyenda que dice “esta consulta tiene como objetivo conocer tu opinión acerca de si se deben esclarecer o aclarar hechos de importancia histórica y política ocurridos en México, con la finalidad de que las autoridades competentes, en su caso, determinen cómo actuar y los mecanismos a implementar respecto a las y los posibles responsables y víctimas”, pero tal explicación en realidad no subsana los evidentes defectos de la pregunta. Bien por la consulta, mal por la pregunta. Sólo que aquí la consulta es la pregunta.

Médico cardiólogo por la UNAM.

Maestría en Bioética.

jesus.canale@gmail.com