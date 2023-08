La casa de Gobierno y el yate…

Preámbulo: Pues no, no hay petición alguna de licencia y mucho menos la intención de “messié Durazé” (conste que no le dije Alphonse) para abandonar su inexplicable cargo como “chef d´morené”. Mientras en Sonora muere otra persona más por el caso de San Luis Río Colorado y la violencia se mantiene desatada, el señor no quiere saber nada de la única responsabilidad que debería tener en estos momentos: Gobernar Sonora. Es cierto, es bastante malito gobernando, pero para ese puesto fue electo y “ni mode” (dirían en los libros de texto). Debo confesar que en tantos años de analizar la política he visto personajes irresponsables, cínicos, comodinos, demagogos… pero esto es oootra cosa. Semana 10 sin Gobernador… y a nadie parece importarle.

Vaya semanita que vivimos con nuestra “clase política”. Hubo de todo y para todos. Pónganse en modo Silvia Pinal y acompáñenme a ver estas tristes historias.

1.- Hace días, el señor que debería gobernar Sonora pero anda muy atareado dirigiendo el Corcholata Fest y redactando cartas de apoyo a los libros de texto a nombre de todos los sonorenses, nos salió con que quería vender, rentar o rifar la casa de Gobierno (y fieeerro viejo que tengan), algo que no puede hacer, pero eso es lo de menos. Resulta que los diputados de la bancada “Nana-nana” (MC para los que no han escuchado la cancioncita) revelaron que en el Gobierno de Sonora mienten sobre el uso de la casa de Gobierno. Han de saber que “oficialmente” ahí vive el “gobernador” (con minúsculas y entre comillas) con su familia, más un montón de ayudantes y hasta un chef, que en un descuido es francés. Según lo que dijeron Natalia Rivera, el “Pato” de Lucas, Rosa Elena “Pinky” Trujillo y Jorge Russo, el Estado generó una reserva para impedir que se brinde información sobre el gasto del lugar. Miren nada más que conservador (de información) nos salió el muchachito. Por cierto, allá en la CDMX revelaron que también en Presidencia van a reservar por los años (que le quedan por vivir) todo lo referente a los lamentables libros de texto. Podemos llamarle L´épidémie. A ver con qué nos sale esta semana, el “congruente” vecino de Polanké.

2.- Miren la joya que nos recetó el Peje en una mañanera, queriendo subirse al tren de la violencia política con motivo de género: “Una pregunta: Todo lo que me dicen a mí, ¿no hay violación en el género? ¿O el género es nada más, eeeh, femenino?”. Les doy oportunidad de una pausa para que se rían “a gusto”. Ok, ya, le sigo. No, señor Presidente, no la hay y no quiera meterse en un tema tan serio como es la violencia contra la mujer. Nuestra historia de ataques a las mujeres, violaciones contra ellas en todos los sentidos, violencia y falta de oportunidades equitativas en el mundo profesional es vergonzosa y debemos seguirla combatiendo. Así que su desafortunada frase sólo mete ruido a algo muy serio. Y no se tire al piso que el que más ofende impunemente es usted, cada mañana.

3.- A propósito del tema, resulta que el INE quiere limitar, en su uso de redes sociales, al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien hace años trae de encargo a una “política” de nombre Citlali Hernández. Qué curioso que las huestes de la paisana Guadalupe Taddei “defiendan” así a una mujer de conducta pública deplorable. Por años ha insultado a sus rivales, verbalmente en las redes y físicamente en la tribuna del Senado. La respuesta de Salinas Pliego fue contundente: “Si me hubieran sancionado por maltrato animal… quizá, quizá, les hubiera hecho caso, pero por violencia política de género a mí que ni soy servidor público ni estoy participando en ningún proceso electoral, por ejercer mi derecho de réplica a la que ofende y acusa sin pruebas, jajaja”. No encuentro forma de no darle la razón.

4.- El colega Jorge Morales publicó un video de una pachanga con dos yates de lujo, con meseros y esas cosas del mundo fifí. El detalle es que se trató de un festejo del secretario de Educación, Aarón Grajeda. Mmmh, ¿qué opinará el “gober”? Seguramente dirá que es una exageración y ni cuesta tanto, porque el señor debe tener un salario de unos 500 mil al mes para darse sus lujitos de vez en cuando. A ver si les sobró algo de langosta con trufa y limón. Un platillo al alcance de todo el pueblo bueno.

COLOFÓN

¡Oooh-my-God!

Periodista sonorense con 40 años de experiencia. Nieman Fellow ´99, por la Universidad Harvard. Ganador del premio SIP opinión en 2008.