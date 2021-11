La carrera armamentista desde los estudios de paz

En agosto China efectuó ensayos con misiles y vehículos hipersónicos capaces de soportar cabezas nucleares y de evadir la tecnología de defensa que Washington posee. El Gral. Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de EU, indicó que podríamos estar ante un “momento Sputnik”, recordando la carrera espacial y armamentista de los años sesenta. Ello nos lleva a reflexionar acerca de qué significa realmente una condición global de paz. Lo explico en estas notas.

1. La paz no se limita a la ausencia de guerra o violencia. Estudiar la guerra o la violencia no es estudiar la paz. La paz es un tema serio que debe abordarse a partir del desarrollo de investigación acerca de las sociedades pacíficas en la historia y en el presente, o de las sociedades que eran menos pacíficas y que han logrado avanzar en su construcción de paz. Para una gran cantidad de autores, organizaciones y centros de estudio ubicados sobre todo en países del Norte industrializado, la paz tiene que ver más con el desarrollo de la legislación internacional, las organizaciones internacionales y tratados que promuevan el desarme y la solución pacífica de las controversias entre países. En cambio, para autores y sociedades del Sur, quienes estamos más inmersos en conflictos étnicos, religiosos, políticos o sociales, la paz tiene mucho más que ver con los factores internos que promueven y sostienen la paz desde las estructuras.

2. Los componentes activos de la paz. El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) explica que hay un ángulo o parte negativa de la paz, y otra parte positiva. La paz negativa -eso que no debe haber para considerar que una sociedad está en paz- es la ausencia de violencia, así como la ausencia de miedo a la violencia. En cambio, la paz positiva consiste en “la presencia de actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen a sociedades pacíficas” (IEP, 2021). Dicha institución ha llevado a cabo investigación que demuestra áreas básicas o indicadores que se encuentran presentes en las sociedades más pacíficas del globo. Pero si de verdad pensamos sistémicamente, lo internacional no se encuentra desvinculado de ese entramado de columnas. Pensar en la paz internacional requeriría un esfuerzo de adaptación que nos llevase a comprender cuáles son las actitudes, las estructuras y las instituciones que generan y sostienen paz entre los distintos países.

3. Armamentismo y paz negativa. El hecho de que las potencias no detonen un conflicto armado de manera activa no consiste en un estado de paz positiva, sino en un estado de una débil “calma” o paz negativa, sustentada esencialmente en el miedo de lo que pudiera pasar si esas potencias se atacan mutuamente. Efectivamente, asumiendo que el ser humano y, concretamente, las personas que toman las decisiones, se comportan de manera racional, la lógica dictaría que una superpotencia no atacaría con armas nucleares a otra, puesto que el daño que podría sufrir por hacerlo sería inaceptable. No obstante, la investigación actual, además de la historia, muestran que esa argumentación es demasiado frágil como para sostener en ella todo el futuro del planeta. Primero, porque no somos seres enteramente racionales. Y segundo, porque cuando la carrera armamentista es detonada, las probabilidades de que un actor se sienta con mayor poder que su rival, se incrementan.

En suma, la comunidad internacional interesada en detener lo que hoy se presenta como una carrera inevitable por la supremacía tecnológica de las armas -y esto incluye a países como el nuestro- necesita actuar de manera firme, pensando en una agenda de construcción de paz positiva a nivel internacional que incluya varios de los elementos que arriba señalo.