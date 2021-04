“Estamos llegando a la bifurcación de la historia: O se da el punto sin retorno de irnos a la democracia o nos vamos al autoritarismo”: Así tronó en San Lázaro la garganta de un diputado de Morena frente a la aprobación del artículo transitorio que da al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -a la vez también presidente del Consejo de la Judicatura Federal- la ampliación por dos años más en sus cargos contraviniendo los límites que para el caso establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 97: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la SCJN, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”. Los diputados (y los senadores) concedieron en este caso una prolongación hasta los seis años. El diputado federal en cuestión no fue simplemente uno más entre los 500 que conforman la Cámara sino el que ha acumulado la más intensa trayectoria política, Porfirio Muñoz Ledo, de inolvidable memoria por haber sido, entre otros hechos de alto impacto, el primer legislador en elevar su voz para interrumpir a un Presidente de la República durante la lectura de su informe anual y referirle allí que Carlos Salinas de Gortari no había triunfado en las elecciones presidenciales sino que el ganador había sido Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, víctima de fraude por el sistema electoral entonces conducido por Manuel Bartlett Díaz. Y así como ésta, otras resonantes participaciones de este político en varios decenios de la transformación sociopolítica del México reciente. Y no conforme el legislador con reprobar la actuación de la mayoría de sus colegas de curul tuvo el arrojo de expresarse con firmeza contra la también aprobación del Presidente de la República a esa maniobra de la Cámara expresándose el legislador sorprendido por el elogio presidencial a la ampliación del término de funciones del presidente de la SCJN por otros dos años al margen de la Constitución. Detenerse un poco en subrayar con un par de hechos la personalidad política de Muñoz Ledo ha sido necesario para aquí ubicar sus expresiones en el contexto apropiado pues no será la primera vez que la definición de las posturas políticas contradictorias surge no precisamente de la oposición ni de las antípodas del poder en turno sino de alguien que es “de casa”, es decir del mismo grupo que ostenta el poder y en este caso del mismo partido político. Una bifurcación obligadamente supone que el curso de las cosas no podrá seguir la misma trayectoria sino que una parte tendrá que decidirse por una vereda y la otra parte por la otra vereda pues en una bifurcación no hay una tercera vía. Para Muñoz Ledo el pueblo de México está a punto de llegar al final del cauce actual y verse obligado a decidirse entre una democracia, que por definición incluye el respeto a la ley de todos, o una autocracia, cuya ley es siempre conforme a un individuo, por lo que inevitablemente lleva al autoritarismo. Quizá Muñoz Ledo no se equivoque en cuanto al riesgo, pero no hay manera de saber hoy si ese riesgo se consumará en una condición real y llegaremos a ser un pueblo con dos pueblos, como ha ocurrido en la historia contemporánea de España, Chile, Cuba, Venezuela, Rusia, Nicaragua, Siria y otros más. Riesgo que para nada han enfrentado Canadá, Costa Rica, Islandia, los Países Bajos, Panamá, Finlandia, ni tantos otros. Ojalá evitemos la bifurcación y sostengamos un solo camino juntos, camino que tenga siempre por condición y destino el mejor bienestar de todos.