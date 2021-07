Investigar y enjuiciar a los políticos

La ciudadanía quiere que se investigue y lleve a juicio a todos los políticos, a todos los ex presidentes y también al presidente Andrés Manuel López Obrador, señala una encuesta de El Universal (23.07.21).

En el ámbito del poder local el 89.9% de los encuestados piensa que se debe investigar y en su caso enjuiciar a los gobernadores y el 89.7% a los presidentes municipales.

Y en el ámbito del poder federal el 89.2% a los ex presidentes y el 88.7% a los secretarios de Estado. El 88.2% a los senadores y el 88.0% a los diputados.

De acuerdo a la encuesta, con un nivel de confiabilidad del 95%, todos los ex presidentes y también el Presidente deberían ser investigados y en su caso juzgados. Sólo cambia el porcentaje.

El 90.9% piensa que lo debe ser Carlos Salinas de Gortari, el 89.8% Enrique Peña Nieto y el 89.2% Felipe Calderón Hinojosa.

En el caso de Vicente Fox Quesada el 88.0%, Ernesto Zedillo el 87.0% y Andrés Manuel López Obrador, con dos años ocho meses en el Gobierno, el 72.4%.

A los encuestados se les pregunta si es necesario una consulta, para decidir si los ex presidentes y los ex funcionarios deben ser investigados y el 59.0% responde que no es necesario y el 38.5% que sí.

Sobre la consulta del próximo domingo se pregunta sobre la importancia de participar o no en ella. El 43.4% dice que es muy importante, el 21.6% algo importante, 13.5% poco importante y el 20.9 % nada importante.

En la encuesta se incluye la pregunta que vendrá en la boleta de la consulta popular del próximo domingo y se pregunta si entiende su redacción.

El 70.9 % dice que sí comprende su contenido y el 28.6 % que no. En octubre de 2020 el 80.53 % decía que sí entendía la pregunta.

La consulta del domingo será la primera que se realice en el marco de la reforma de la Constitución que da lugar a este ejercicio democrático. En sí mismo es un avance.

Es lamentable, con todo, que ocurra en una consulta sin sentido donde en los hechos no se decide nada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debió impedir que tuviera lugar porque no tenía sustento. Nunca puede estar a consulta la aplicación de la ley.

Que el 59.0% de los encuestados diga que no se necesite una consulta, para decidir si los ex presidentes y los ex funcionarios deben ser investigados y en su caso juzgados.

Y que sólo el 43.4% piense que es muy importante participar son señales de que en la consulta del domingo habrá muy poca participación. La ciudadanía entiende bien que resulta un ejercicio irrelevante.

