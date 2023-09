Innovación, maléfica o benéfica

“Innovación” palabra que para unos es filia y para otros fobia confrontando así los criterios y opiniones no sólo entre profanos sino por igual entre los cultivados y para ejemplo traigo a colación dos mexicanos que fueron galardonados con el Premio Nacional de Ciencias y Artes: El doctor Ruy Pérez Tamayo y la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces. El doctor Pérez-Tamayo (+2022), médico patólogo e inmunólogo autor de innumerables artículos científicos y 64 libros, fue invitado por la Universidad de Sonora en un par de ocasiones como conferencista distinguido, la última vez hace quizás unos seis años, y durante su exposición uno de los académicos asistentes le preguntó si estaba de acuerdo con los alimentos transgénicos y su respuesta fue tan breve como seca: “Sí”. Aquí debo aclarar que el citado científico fue siempre un inquieto y severo crítico de los gobiernos en turno y en más de una ocasión apoyó movimientos de protesta, incluso el de 1968. Digo esto como testigo físico pues lo traté durante tres años en mi entrenamiento en Medicina Interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y para mejor pista comento que en una ocasión fuimos a su casa en San Jerónimo, CDMX, un pequeño grupo de residentes de esa institución y me llamó la atención que en la puerta de su estudio tenía untado un póster del Che Guevara, a quien notoriamente él admiraba. La doctora es bióloga-botánica, actual directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías -antes Conacyt- del gabinete ampliado del actual Gobierno federal. En la publicación digital de “Biodiversidad-La”, hace poco más de cinco años, Juan Pablo Espíndola publicó una entrevista que hizo a la científica y que intituló “México: Transgénicos, una falsa promesa, alerta investigadora” en la que ella dice: “En México no necesitamos transgénicos, no sé a quién se le ocurrió eso” y en varias ocasiones no deja duda de su rechazo categórico a los cultivos transgénicos por diversos motivos que señala como científicos y a la vez, en aún mayor número de ocasiones en sus respuestas, manifiesta su reprobación al entusiasmo por la innovación y cito para ejemplo su mención de que “uno de mis mayores aportes ha sido poder sopesar la verdadera innovación como es la milpa, la nixtamalización… versus estas otras quimeras que prometen muchas cosas, pero que realmente están empujadas no por el conocimiento, sino por intereses corporativos” en clara referencia a la innovaciones sobre las que anotó no compartir el “engolosinamiento” por ellas. Y, bien, pues el transgenismo de alimentos es una típica innovación. En una revisión amplia de los significados del término “innovar” o “innovación”, tanto de diccionario como de textos de economía, comercio, desarrollo y progreso de los pueblos no encontré ninguna manifestación negativa hacia la innovación. De la innovación surgió el USB, los drones, las vacunas contra Covid 19, la transformación de energía solar en electricidad, la telefonía celular, la penicilina, la tarjeta de crédito, la computadora digital, la motocicleta, el automóvil eléctrico, la inteligencia artificial y un largo etcétera. Pero es innegable que las posiciones ideológicas -y también las políticas- inciden gravemente incluso en las cuestiones más prácticas de la ciencia y la tecnología.

Putin en nuevos libros de texto rusos

Los alumnos de secundaria rusos ya tendrán en su nuevo libro de Historia Contemporánea con una detallada explicación en 28 páginas que justifica la invasión rusa a Ucrania, “Estado ultranacionalista” donde la “oposición está prohibida”, y que Rusia se quedó “sin otra alternativa” más que la invasión. Putin está bien ubicado: Ver foto adjunta.

Jesús Canale

Médico cardiólogo por la UNAM.

Maestría en Bioética.