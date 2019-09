Informe sin novedad alguna

No hubo novedad alguna en el discurso que pronunció ayer en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de la entrega que también ayer hizo al Congreso de la Unión de su primer informe por escrito del “estado general que guarda la administración pública del País”.

Y no hubo novedad por la sencilla razón de que, desde que asumió el cargo, ha leído tres informes de Gobierno, ofrecido 188 conferencias de prensa matutinas y pronunciado quién sabe cuántos discursos en donde nos informa sobre cómo van el País y su Gobierno.

Es probable que desde 1824 a la fecha, ningún Presidente de México haya comunicado tanto a sus gobernados o respondido a tantas preguntas que le han formulado periodistas de los medios tradicionales (impresos, radio y televisión) y de los nuevos medios (sitios en la red y redes sociales como YouTube, Facebook o Twitter), que son periodistas ciudadanos.

Los tres discursos en donde el Presidente ha dado un informe de Gobierno son: El del 11 de marzo, en Palacio Nacional, que fue el Informe de Gobierno Primeros 100 Días; el del 1 de julio, en el Zócalo de la Ciudad de México y ante miles de sus seguidores, denominado Informe de las Actividades del Presidente de la República C. Andrés Manuel López Obrador; y el de ayer, también en Palacio Nacional, denominado Tercer Informe de Gobierno al Pueblo de México, Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

En total, el Presidente ha dedicado 18 mil 742 palabras en sus tres informes de Gobierno. De estas, 6 mil 987 fueron pronunciadas ayer, 6 mil 601 el 11 de marzo y 5 mil 154 el 1 de julio.

Las palabras que más repitió ayer, exceptuando artículos, adverbios, preposiciones, conjunciones, pronombres y similares fueron: Bienestar (18 veces), seguridad (quince) y desarrollo (trece). Ocho veces pronunció violencia, económica, pueblo, jóvenes, salud, derechos, recursos. Curiosamente, transformación y corrupción apenas merecieron cuatro menciones cada una. La repetición de una palabra, según algunos, muestra en qué se preocupa quien la pronuncia.

Más informados de la versión presidencial del “estado general que guarda la administración pública del País” no podemos estar los mexicanos.

AMLO no negó el hecho de que las tasas delincuenciales han aumentado durante su Gobierno y aceptó que “todavía no tenemos buenos resultados en cuanto a la disminución de la incidencia delictiva en el País, y que ésta constituye nuestro principal desafío”, dijo que “la economía está creciendo poco” a pesar de que está estancada, defendió sus decisiones más controvertidas y echó culpas, pero no identificó a culpables.

En resumen: El informe de ayer fue una compilación de sus informes previos, conferencias mañaneras y discursos. Sólo quienes no lo siguen de cerca pueden llamarse sorprendidos por algunas de las cosas que dijo.

Los detractores de Andrés Manuel, que son el 19.3% de los mexicanos, de acuerdo a la más reciente encuesta de El Universal, realizada del 20 al 24 de agosto pasado, tampoco aportaron nada nuevo en las críticas que hicieron en torno al mensaje presidencial ya que sólo repitieron las que también difunden día tras día a través de los medios de comunicación y redes sociales.