Infancia herida

El peor daño que se le puede ocasionar a un menor es matarlo antes o después de nacer; en segundo lugar está el hacerlo objeto de maltrato por abuso sexual pues además del daño corporal le resultan trastornos emocionales con una estela de taras en su desarrollo sicológico personal y social. Es imposible determinar cuántos menores son objeto de abuso sexual en el mundo pero las estadísticas van del 10 al 30% en niñas y del 3 al 18% en niños: Son muchos millones. Las modalidades de esta conducta van desde el abuso en la propia casa del menor, más frecuentemente por sus propios famiiares -casi todos hombres-, hasta la formas más agravadas por secuestro, tráfico y explotación en redes del crimen organizado. Esta última modalidad –una mezcla de delitos- es obviamente la más grave en relación al daño y sufrimiento ocasionado al menor, a sus padres, hermanos y amiguitos. Un reporte de Interpol sobre explotación sexual de niños actualizado la semana pasada habla de 68 países conectados en esta materia, 36 mil víctimas, un promedio de doce nuevas víctimas identificadas cada día y 16 mil delincuentes bien identificados. En relación a las edades de los menores objeto de explotación sexual el 25% son púberes, el 55% pre-púberes, el 4% niños más pequeños e incluso bebés y el resto es de diversas edades sin especificar. El informe señala que a menor edad de la víctima el abuso suele ser más severo y, al revisar las imágenes y videos el 84% quedan en la clasificación de abuso grave. Los niños muy pequeños tienen más probabilidades de ser sometidos a abuso y explotación, lo que presenta un tema parafílico adicional, es decir, de formas más complejas y rebuscadas: En otras palabras, ya no se trata solamente de muchos niños sino de niños cada vez más pequeños y en ellos unas formas más retorcidas de abuso sexual. El sitio digital especializado en este tema “#No te calles, cuéntalo” publicó el primero de enero de 2023 que cada año 5.4 millones de menores son víctimas de abuso sexual en México, que 6 de cada 10 de esas violaciones ocurren en el hogar y que poco más de la mitad son perpetradas por un familiar. La multinacional Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico informó que en 2019 México resultó en primer lugar en abuso infantil y el reporte destacó que solo uno de cada diez casos denunciados llegó al juez y solamente uno de cada 100 resultó con sentencia condenatoria, además debe tomarse en cuenta que se denunció solo 10% de los abusos y el 90% restante no fue objeto de denuncia judicial por motivos diversos como evitar la exhibición de la ofendida u ofendido y del ofensor, desencanto del nivel de cooperación de las autoridades o baja condición sociocultural. Detrás del abuso sexual a menores o pederastia está la pedofilia, que no es lo mismo que pederastia pues mientras el pedófilo es aquel adulto que siente atracción sexual por un menor pero si ir más allá, el pederasta es aquel pedófilo que llega a más, es decir, abusa sexualmente del menor. La pedofilia es una perturbación mental de tipo sexual, la pederastia es, además de eso, un delito y que con cierta frecuencia involucra otros ilícitos como el secuestro, la explotación y la trata del menor, negocio por cierto muy redituable por lo que cada vez atrae más la atención del crimen organizado no solo allá, en la lejana Asia, sino por igual en Occidente y no es Latinoamérica la excepción ni es una novedad en México. La recién estrenada película “Sonido de Libertad” que se exhibe estos días en cines locales (la vi esta semana) no solo muestra la dura realidad de esta inicua actividad sino que convoca al espectador a luchar por una oportunidad y una esperanza para tantos menores agobiados por este trágico flagelo. Y sí, es verdad, después de dar muerte a un menor antes o después de nacer sigue, en orden de gravedad, el abusar sexualmente de él y más aún si es objeto de explotación.

Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en Bioética.