Imagen y semejanza

“Cuando es una ley antigua, los transitorios son desmesurados y contradictorios, hasta los aparatos se sonrojan. Qué manera de legislar” tronó Porfirio Muñoz Ledo con gran ironía en septiembre de 2019 ante el triste espectáculo que sus entonces compañeros de partido daban en la Cámara de Diputados.

Como se podía anticipar la reforma constitucional de López Obrador en busca de captura del Instituto Nacional Electoral no logró la mayoría calificada, buenas noticias para la frágil democracia mexicana. La reacción furibunda del Presidente y su corte fue presentar de forma inmediata una reforma a leyes secundarias que en la más arraigada tradición del antiguo régimen fue votada en la misma sesión obviando todo el proceso legislativo. Sin pudor alguno, la mayoría obediente y sumisa en economía del uso de sus neuronas, sólo alcanzaron a utilizar una, la que controla el dedo. Al diablo la Constitución, el procedimiento legislativo y el pundonor, al igual que la marcha del 27 de noviembre lo importante es cuidar el frágil ego del Presidente.

Dos días después se admite que lo votado viola la Constitución y en un acto de poca hombría no admiten su error atribuyendo los errores a duendes legislativos. La minuta se encuentra en el Senado donde buscarán corregirla y aprobarla lo antes posible.

De especial atención es la reacción del Gobernador de Sonora que declara avalar la aprobación de leyes secundarias en materia electoral y que hubiera preferido que se hubiera logrado por la vía constitucional. Así como la penosa alocución de la doctora Judith Tánori, diputada federal por el distrito 5, que en defensa de su voto dio en entrevista radiofónica con Juan Carlos Zúñiga. El umbral superior de racionalidad con el cual se mide a quienes ostentan doctorados soterrado al servicio de ciegamente avalar lo que su jefe máximo ordena, pena ajena.

En el ámbito local en la comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Sonora se votó por mayoría los dictámenes relativos al paquete fiscal para 2023, un proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones fiscales, así como los proyectos de Ley y Presupuesto de Ingresos, y Decreto de Presupuesto de Egresos. Se dispensaron la lectura de los documentos quedando reservados algunos artículos por parte de Acción Nacional para discutirse en el pleno y Movimiento Ciudadano anticipó su voto en contra. Se reajusta el presupuesto del Itson y se incluyen dos artículos transitorios a la propuesta del Gobernador.

Ausente en la discusión la constitucionalidad y el efecto que las reformas al código fiscal y ley de hacienda tendrán en la generación de empleos y competitividad. El incrementar impuestos para dejar en el olvido la promesa de austeridad de un gobernante, es ignorar el entorno en el cual compite Sonora por la retención de empleos y atracción de inversiones, el argumento vacuo de comparar peras con manzanas en términos de Impuesto sobre Nómina con otros estados sin incluir lo diferenciado de la base no soporta análisis serio alguno. Como ejemplo en Sonora con motivo de haber derogado la fracción VII del 218 de la ley de hacienda el reparto de utilidades a los trabajadores es gravado como salario cuando evidentemente no lo es. Los remedios legales vía amparo desafortunadamente por su costo sólo están disponibles para grandes empresas y dejan en estado de indefensión de facto a las pequeñas y medianas empresas que representan más del 90% de los patrones del Estado. El tour de medios que el Gobierno del Estado organizó, replicado por algunos complacientes dirigentes de cámaras empresariales en busca de defender el incremento en impuestos no logra esconder lo que es evidente e incontrovertible, la promesa de no incrementar impuestos por parte de Alfonso Durazo no va a ser honrada. En materia de deuda, la que no habría de acuerdo a lo prometido, en el presupuesto se incluyen 1,000 millones de pesos. Fuera del presupuesto se ha anunciado por parte del Gobernador la intención de suscribir créditos para proyectos específicos en materia hidráulica y vial por 1,274 millones de pesos así como otorgar concesiones por 11,000 mdp, lo cual también representa deuda, en este último caso fuera de balance. Recientemente anunció la ampliación de la carretera Hermosillo a Bahía Kino de acuerdo con particulares sin casetas de cobro, deuda adicional que se tendrá que pagar. La narrativa de apoyos extraordinarios de la Federación olvidada para suplantarla con una narrativa de grandes proyectos en base a deuda, dado que los ahorros de 4,500 mdp de los cuales se financiarían las obras ya tácitamente se admite que no existen o no hay la intención de generarlos.

El régimen de la prometida transformación ha resultado ser una copia fiel a imagen y semejanza del antiguo régimen que en su ocaso tanto daño hizo a México, la añoranza de un pasado que no fue por parte de quienes gobiernan, anclados en un pasado donde la palabra del gobernante tenía cualidad místicas y meta constitucionales impide el tránsito a una modernidad democrática plena.

Sueño con un México próspero, educado, seguro, saludable, solidario, justo y de oportunidades para todos. Para ello es necesario romper las cadenas de quienes buscan atarnos a un pasado de regímenes autoritarios, de legisladores sumisos, de justicia selectiva, de gobernantes corruptos e impunes, de líderes sociales cómplices a modo y complacientes con el gobernante en turno. Por mi parte seguiré trabajando, alzando la voz y proponiendo para que este sueño se logre, ¿usted?.