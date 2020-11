¿Han sido imprudentes, ligeros e irrespetuosos los 127 que aceptaron el triunfo de Biden?

Hasta ayer muchos presidentes, primeros ministros y monarcas habían felicitado a Joe Biden por su triunfo en la elección presidencial del martes pasado. Algunos no lo felicitaron, pero reconocieron su victoria.

Entre ellos: 29 de América: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay y hasta los dos de Venezuela, Maduro y Guaidó.

39 de Europa: Albania, Alemania, Armenia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Escocia, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gales, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Irlanda del Norte, Islandia, Italia, Letonia, Macedonia del Norte, Malta, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Serbia, Suecia, Suiza y Ucrania.

32 de Asia: Abu Dabi, Afganistán, Arabia Saudita, Bahréin, Bangladesh, Catar, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Irak, Irán, Israel, Japón, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Líbano, Malasia, Maldivas, Nepal, Omán, Pakistán, Palestina, República Árabe Saharaui, Singapur, Siria, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán y Yemen.

23 de África: Cabo Verde, República del Congo, Egipto, Etiopía, Gabón, Ghana, Kenia, Liberia, Libia, Mauritania, Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabue.

Cuatro de Oceanía: Australia, Fiyi, Zelanda y Papúa Nueva Guinea.

Varios gobernantes, por diversas razones, no habían reconocido hasta ayer el triunfo de quien a partir del 20 de enero será el Presidente de Estados Unidos, entre ellos los dictadores de Bielorrusia, China, Corea del Norte, Irán, Rusia y Turquía. También el populista de Brasil.

A ellos Biden se ha referido muchas veces en términos nada elogiosos y no han de estar muy contentos de que haya ganado la elección.

A este último grupo de gobernantes decidió sumarse el presidente Andrés Manuel López Obrador al negarse a felicitar o reconocer el triunfo de Biden porque “vamos nosotros a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos… El presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros... Y con el candidato Biden lo mismo. Lo conozco desde hace más de 10 años… Nosotros padecimos mucho de las ‘cargadas’, de cuando nos robaron, una de las veces, la Presidencia… Eso es lo que pasó en el 2006: Todavía no había un cómputo legal y el presidente de España, en ese entonces Zapatero, ya estaba felicitando a Calderón. Una imprudencia”.

Si así piensa AMLO, ¿cree que han sido imprudentes, ligeros e irrespetuosos los 127 jefes de Estado y/o de Gobierno que ya aceptaron el triunfo de Biden?

Y cuando asegura que “Trump ha sido muy respetuoso con nosotros”, ¿no se le olvida que el casi casi ex Presidente ha maltratado de palabra y obra a los mexicanos que vivimos en ambos lados de la frontera México-EU?

Ahora sí que se equivocó Andrés Manuel.

