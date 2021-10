Hablemos de otra cosa, que la Covid-19 no lo es todo.

Tratemos ahora tres puntos de medicina popular; algo muy útil y práctico para todos. Corazón y alcohol: Por décadas se ha considerado que tomar una cerveza diaria tratándose de una mujer, una o dos en el caso del varón o su equivalente en otras bebidas alcohólicas como vino o algún “fuerte”, disminuye el riesgo de enfermar del corazón, quizás porque el alcohol es capaz de elevar el nivel del colesterol bueno en la sangre. Por ejemplo, tomar diariamente 350 mililitros o centímetros cúbicos (cc) de cerveza -o sea, una lata estándar, no una “caguama”-, 120 cc de vino o 45 cc de un destilado espirituoso cuyo contenido de alcohol sea “80-proof”, es decir, que el 40% de su volumen sea alcohol. ¡Qué bien! Pero siempre hay un aguafiestas: Resulta que un estudio efectuado en varios países europeos y nada menos que en 108 mil personas, y cuyos resultados se publicaron en marzo de este año, se encontró que incluso el consumo modesto de alcohol es capaz de hacer diferencia en la aparición de un trastorno del ritmo cardiaco conocido como fibrilación auricular el cual, entre otras complicaciones, es capaz de producir embolias cerebrales; el riesgo de tener esta arritmia fue 16% mayor en los bebedores aún de cantidades modestas de alcohol -por ejemplo un trago diario- que el riesgo que se observó en los no bebedores. Hay que tomar nota. Presión alta al alza: La presión arterial elevada o hipertensión arterial es un trastorno muy frecuente, simplemente considerar que en nuestro País lo padece el 27% de los adultos de 20 y más años de edad, que en América Latina es el 29% y que a nivel mundial se calcula en un 40%. En México tenemos unos 32 millones de personas hipertensas; cada año se suman aproximadamente 450 mil más a la cuenta. En la región Norte de México el 30% de los pobladores de 20 y más años de edad son hipertensos pero si se considera solo a quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad la prevalencia es del 56%. En el mundo el número de personas hipertensas se duplicó en los últimos 30 años, es decir, aumentó un 100%, en tanto que la población mundial aumentó un 30%. Este aumento en el porcentaje de hipertensos puede estar relacionado con el aumento en la duración promedio de la vida pues la prevalencia de la hipertensión es mayor conforme va avanzando la edad de los individuos. Tener presión alta es engañoso pues muy pocas veces da molestias lo que reduce las oportunidades de detectarla y también influye para que quien la padece no esté tan atento de cuidarse con las diversas medidas de estilo de vida y medicamentos que se recomiendan y que son, hoy por cierto, altamente eficaces. Paracetamol: El medicamento paracetamol o acetaminofén, cuyos nombres comerciales son muchos (Tempra, Tylenol, Tylex, Dolvirán, Tafirol, Portem, Tempire y muchos más así como tantos otros en combinación con más medicamentos en la misma tableta o solución), se utiliza muchísimo para dolor y también para fiebre, y tanto, que resulta casi imposible medir su consumo a nivel regional y global. Es importante saber que uno de sus pocos efectos adversos relevantes es el riesgo de dañar al hígado, sobretodo en dosis altas o excesivas, aunque en verdad es uno de los analgésicos mejor tolerados y más nobles. Un reciente estudio francés, publicado en diciembre de 2020, encontró que aun a dosis recomendadas de paracetamol éste puede ocasionar serio daño agudo al hígado si el usuario bebió alcohol en exceso o si pasó uno o más días en ayuno. Nos quedará claro, por ejemplo, que no sería muy recomendable utilizarlo sin precauciones en una “cruda”, condición ésta no tan rara en nuestro medio (según dicen).

Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en Bioética

