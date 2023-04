FueElEstado

40 hombres, principalmente centroamericanos, murieron en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez porque los agentes que los custodiaban los abandonaron encerrados mientras el fuego de unos colchones incendiados despedía un humo que terminó por sofocar a 38 de ellos. Los otros dos murieron días después.

El mismo miércoles en que el Presidente minimizó la tragedia en Juárez, funcionarios estadounidenses se reunieron con sus contrapartes mexicanas en la CDMX, para hablar sobre el tráfico de fentanilo, la prioridad para el Gobierno de Biden, y no de los migrantes. Ese mismo día, mientras que el canciller se tomaba selfies por la llegada de Tesla a Nuevo León, el secretario de Gobernación se deslindó de la tragedia y señaló a Relaciones Exteriores por la política migratoria, mientras que la jefa de Gobierno se reunía con alcaldes y hablaba de la crisis hídrica.

¿Por qué la vida de 43 estudiantes desaparecidos significó un quiebre para el Gobierno de Peña Nieto? ¿Por qué el caso de la guardería ABC ha calado tanto en la vida pública nacional? ¿Por qué ambos casos movilizaron a miles de personas a marchar para exigir justicia? ¿Por qué el caso de Debanhi destacó sobre las desapariciones diarias de mujeres en México y también detonó movilizaciones? ¿Por qué la tragedia en Juárez no ha generado el nivel de indignación que los otros casos? ¿Por qué parecen importarnos más las vidas de algunas personas que las de otras?

La política migratoria de México, al igual que la política comercial y la de seguridad, es norteamericana y no mexicana. La integración comercial con EU y Canadá en 1994 fue una decisión soberana de México que implicaba unir a dos de las economías más complementarias, pero también de las más desiguales del mundo. La asimetría de poder entre México y EU no se ha cerrado desde entonces y en múltiples frentes México ha perdido soberanía al aceptar los objetivos de EU. La guerra contra las drogas es una imposición global de EU a la que México y el resto de los países productores de drogas han tenido que ceder. Mientras que en California el mercado de mariguana ya está regulado, en México el Ejército presume videos de destrucción de campos. Mientras que en Colorado la psilocibina ya está regulada, en México apenas tenemos un foro en el Senado para hablar del tema.

Lo mismo ocurre con la política migratoria. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la economía estadounidense se convirtió en un magneto para el mundo y las puertas se abrieron, como lo explica Aristide Zolberg en su libro “A Nation by Design”. Ronald Reagan intentó poner orden al abandono de la política migratoria con una amnistía y nuevas reglas en 1986 y desde entonces el sistema no se ha actualizado. En el 2000, Jorge Castañeda y George W. Bush coincidían en que era necesario poner orden al flujo migratorio. México le propuso a EU un Nafta plus con libre flujo de personas. Bush había prometido una reforma migratoria a los votantes latinos. El panorama parecía alentador, pero los ataques del 11S derrumbaron las Torres Gemelas y con ellas también el diálogo entre México y EU. El terrorismo se apoderó de la agenda y la securitizó. Desde entonces, la política migratoria se endureció.

AMLO había ofrecido puertas abiertas y defensa del derecho humano a migrar, pero la realidad se impuso y cedió ante Trump y ante Biden para convertir la política migratoria mexicana en una de contención y detención violatoria de derechos humanos. Somos el muro que Trump quiso construir.

Algo parece estar muy roto en México. La normalización de la violencia, la polarización, el bombardeo masivo de información y la desmemoria de muchos parecen habernos inoculado ante el dolor de los demás. Urge que el Gobierno de AMLO ponga en la mesa la discusión con EU de la política migratoria. Republicanos y demócratas deben una reforma migratoria desde hace más de 20 años. En Juárez, el Estado mexicano les falló a 40 personas. En Juárez #FueElEstado.