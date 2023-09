Fue quien tenía que ser... Claudia

Finalmente se confirma lo que muchos habían venido diciendo y que otros no creían, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo será la candidata de Morena a la Presidencia de México, dejando en el camino al ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien por alguna razón creía que tenia posibilidades de conseguir la nominación.

Del resto de los aspirantes no hay gran cosa que decir, quizá lo hicieron por mero interés curricular, para ver qué sacaban pero a sabiendas de que estaban demasiado lejos ganar.

Hay demasiados análisis sobre los alcances del enojo del Ebrard, sobre el daño que pudo haberle hecho a la designación de Sheinbaum al no presentarse el día en que se dieron los resultados y ahora si lo que anunciaría el lunes realmente tendrá alcances suficientes para mover el tablero electoral.

Eso es, para mí, todo eso un mero ejercicio de entretenimiento, porque el ex canciller tendría escasas posibilidades de ganar la Presidencia si va por un partido que no sea Morena o el Frente Amplio por México, que ya tiene candidata y parece venir muy fuerte a competirle al partido oficial.

Lo que sí podría hacer es dividir el voto opositor si desde otra trinchera, MC por ejemplo, se lanza por la Presidencia llevándose consigo votos que de no lanzarse podrían quedarse sólo del lado de Xóchitl Gálvez.

Es decir, reforzar el rumor que ha existido desde siempre, de ese presunto acuerdo secreto entre el presidente (Andrés Manuel) López Obrador y el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro, de fraccionar las votaciones tanto como se pueda para que el partido en el gobierno se quede con el porcentaje mayoritario y así permanecer en el poder por otro sexenio.

Quién sabe, pero el propio dirigente emecista confirma con su actitud esa creencia y más lo hará si al final termina llevando a Marcelo como su candidato, incluso a pesar de los berrinches que al interior le puedan hacer figuras como la de gobernador de Nuevo León, Samuel García, o como el desprendimiento que ya tuvo del de Jalisco, Enrique Alfaro, que acabó decantándose por la candidata del Frente Amplio.

Ya veremos, lo cierto es que en el proceso de selección de la candidata oficial, las cosas salieron como tenían que salir.

Es Sheimbaum la ganadora y lo seguro en este momento es que el próximo sexenio tendremos mujer Presidenta de la República, con lo cual, ya se dijo por ahí, nos adelantaremos a nuestros progresistas vecinos del norte, que no han permitido aún la llegada de una mujer a la Casa Blanca.

Ella tendrá que hacer la parte que le toca, es probable que aún no la conozcamos completa, que haya por conocer facetas que no ha mostrado en esta etapa porque no tenía necesidad de hacerlo, sobre todo si como se dijo, siempre tuvo la candidatura en la bolsa, por tanto no había necesidad de desgaste alguno.

Faltan aún 10 meses para las elecciones presidenciales y a la distancia lo que se puede advertir es un avance importante de la oposición en algunas posiciones, sobre todo en las cámaras.

Falta que veamos cómo Morena aterriza sus procesos de selección de candidatos locales.

Falta también ver cómo el Frente Amplio define el resto de sus candidaturas, si se abre o no a perfiles diferentes, ciudadanos, limpios, que les hagan recuperar la confianza que alguna vez tuvieron y que los mantuvo en el poder por largos periodos.

Fueron innecesarias las expresiones de Marcelo hacia Mario Delgado como dirigente de su partido y hacia el gobernador Durazo, en su papel de presidente del Consejo Nacional, sobre todo si él, como suponemos, conoce bien los usos y costumbres de Morena, que seguro son muy parecidos a cuando su mentor, Manuel Camacho Solís la perdió frente a Luis Donaldo Colosio por decisión de Carlos Salinas de Gortari

O quién sabe, vaya usted a saber si esos calificativos contra el mandatario sonorense guarden esos viejos rencores.

Sergio Valle, titular del noticiero nocturno de Televisa Hermosillo.