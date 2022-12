Fría Navidad, en Sonora como en Judea

De antier a pasado mañana un hostil frente frío perturbará 20 estados de nuestro País. En total 110 millones de mexicanos estaremos con temperaturas mínimas que están siendo de hasta los 10 grados Celsius bajo cero, como en Durango y Chihuahua, hasta un rango que va desde cero hasta cinco grados como lo será en otros trece estados. Sonora está en medio de esos rangos pues desde antier tenemos temperaturas mínimas de menos cinco grados hasta cero grados Celsius. En los Estados Unidos la situación pinta dramática, nomás considerar que antier el 75% de ese País estuvo con temperaturas congelantes y fuertes vientos, observándose hasta muertes por hipotermia en animales de sangre fría como ocurre ya con iguanas en la Florida. Se cancelarán allá más de dos mil vuelos cuando la gente más quiere viajar para estar juntos en la Navidad. Pero éste no es un espacio para tratar sobre el clima, de manera que esta columna lleva otra intención: Hacernos voltear la mirada hacia los millones de personas que celebrarán una Navidad con temperaturas incómodas, más frías de lo habitual y sin el abrigo personal suficiente como tampoco una manera eficaz y segura de mantener el hogar tibio y acogedor especialmente por las noches y madrugadas. Aquí nos surge una pregunta: ¿Cómo habrá sido la noche del nacimiento de Cristo en aquel pequeño poblado de Belén de la entonces Judá? Los estudios respectivos han coincidido en que fue efectivamente en Belén donde ocurrió el más mencionado y reflexionado nacimiento de la Historia y que lo fue no precisamente en un entorno tibio pues, si nos abocamos a averiguar cómo estaría la temperatura ambiente en aquella noche y concretamente en tan precario albergue -que era precisamente para animales- y para ello simplemente traspasamos aquellas condiciones de clima a las actuales, tendremos entonces que durante la noche de hoy y su venidera madrugada tendrán allá una temperatura mínima de los 7 u 8 grados Celsius, más o menos la misma que tendremos esta noche en una amplia zona de Sonora. En Hermosillo tendremos una temperatura mínima un poco mayor, alrededor de 10 a 12 grados, así que podemos decir que el frío que tendremos por acá en esta Nochebuena y Navidad es muy probablemente igual a la que padeció la Sagrada Familia hace dos mil años. Si bien la fecha exacta del nacimiento no se tiene con cabal precisión, los estudios históricos han estrechado la fecha entre la última semana de diciembre y la primera de enero; no cambia significativamente. No es mala idea, si de verdad hubiéramos deseado aligerar un poco el frío de José, María y su Recién Nacido, que lo manifestemos ahora procurando una Navidad menos fría a quienes no tienen buen techo ni abrigo, y a quienes sí lo tienen pues igual procurarles un ambiente de más cercanía, acompañamiento y acogida tanto material como espiritual, pero sin descuidar que esto es también indispensable para aquellos que carecen de techo, abrigo y cobijo. El bienestar no lo es sino hasta que es un bienestar material, racional y espiritual.

Lionel Messi

“Yo no soy de hacer promesas ni he hecho promesas. Simplemente siempre pienso que Dios es el que decide, Dios sabe cuándo es el momento, cuál es el momento y lo que tiene que pasar. Y siempre soy un agradecido de todo lo que me pasó tanto en lo futbolístico como en mi vida. Lo que tenga que venir, va a venir y creo que Él es el que decide.” Eso respondió Messi al director del diario Olé, no al haber ya ganado la final en Qatar, sino cinco semanas antes. Es una ejemplar manifestación de humildad.

Médico cardiólogo por la UNAM.

Maestría en Bioética.

jesus.canale@gmail.com