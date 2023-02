¿Fracasaste?... vas bien

Uno de los principales remordimientos de las personas con enfermedades terminales es la siguiente: El no haber intentado hacer lo que en su momento pensaron y visualizaron podían lograr. Y la causa de que no lo hayan intentado nos queda claro es el miedo al fracaso, y también lo que los demás pensarían de uno. Permíteme compartirte estimado lector los cinco niveles del fracaso acorde con Richard Fenton y Andrea Waltz.

LOS CINCO

El primer nivel del fracaso es que el 100% de las personas del planeta saben que tienen la posibilidad de fracasar, es más tienen la certeza de ello. Sin embargo también las personas tienen el intenso deseo de no fracasar, es por ello que el 80% de las personas se abstienen de intentar algo y por lo tanto nunca salen de este nivel.

Un segundo nivel es desarrollar la voluntad de fallar y por lo tanto de aceptar el hecho de que es parte del proceso el fracaso para después tener éxito en lo que emprendamos. Desafortunadamente menos del 20% de las personas que llegaron a este nivel logran mantener esta voluntad. Después de sucesivos fracasos se rinden. Edison sin duda no formó parte de este grupo, miles de veces intentó hasta lograr crear la primera lámpara incandescente.

Tercer nivel, estimado lector: Tener el querer fracasar, no sólo la voluntad de hacerlo. Este querer viene del convencimiento de que es a través del fracaso como se logra un desarrollo personal y financiero. Menos del 5% de los individuos logran establecerse en este nivel.

LOS ÚLTIMOS DOS NIVELES

En el cuarto nivel las personas además de desear fracasar, les interesa fracasar más rápido, lo consideran óptimo. Aquí considero entra la ley de probabilidades, entre más alternativas y oportunidades procuro atacar más probable que una de ellas tenga resultados exitosos.

En Silicon Valley los fondos de capital de riesgo conocen esto muy bien, calculan que de 20 proyectos que financien si uno de ellos funciona compensa a todos los que no prosperaron.

Quinto y último nivel de fracaso es cuando la persona entiende que un éxito masivo requiere un esfuerzo masivo, por lo tanto incita a otras personas para fracasar junto con ella, conscientes de que también el éxito será mucho más grande cuando lo obtengan.

CONCLUSIÓN

Estimado lector, no permitas que tu pasado dicte tu futuro, ya que no es forzoso que sea así. Lo que has adquirido hasta la fecha son experiencias, y lo que tienes que hacer es capitalizarlas y aprovecharlas para ese futuro que te has planeado. Recuerda, todo éxito va precedido de un fracaso, y entre más grande el fracaso nos puede servir para un éxito ídem. Si has fracasado… vas bien. ¡Feliz domingo!