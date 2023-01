FAOT: víctima del desinterés

Hay ocasiones en que es difícil entender las “decisiones” de Gobierno. ¿Por qué dejar en manos incompetentes temas tan trascendentes como la seguridad, el desarrollo económico, el deporte y la cultura? En estos momentos, Sonora atraviesa una crisis seria de liderazgo, de manejo de las prioridades.

La manera en que se permitió que el Festival Alfonso Ortiz Tirado fuera “organizado” de última hora, con un programa hecho sobre las rodillas, es lamentable. La difusión cultural es clave y parece que eso no importa al Gobierno actual.

Guadalupe Aldaco está al frente (es un decir) de la dirección de cultura y cada día ha sido un desastre. Musas abandonado, vejado en obras importantes, tiene menos personal y no hay espacios interesantes para que las nuevas generaciones se acerquen a la cultura.

El abandono se puede palpar en Álamos, un Municipio que cada año esperaba miles de personas que eran “jaladas” por artistas populares y, ya estando cautivos, se les acercaba a otras expresiones musicales como la ópera, la música clásica, la pintura, escultura, la danza.

Uno ve el programa de este año y siente pena ajena. Ni siquiera un escenario impactante existe en esta edición. La señora, que de cultura cree saber mucho, va a salir con que quiere regresar el Festival a sus raíces. Como si el buscar eventos de alto nivel mediático estuviera peleado con eso.

Es tan poca la importancia y tan mala la organización que en la conferencia de prensa del Gobernador ni siquiera la dejó leer toooodas las hojas que ella decía llevar.

¿A quién trajo? Pues a Arturo Chacón y ya. Algo de bel canto con personajes quizá muy talentosos, pero desconocidos y poco atractivos. Muuucha trova, como si el sonorense estuviera ávido de ir a escuchar a quién sabe quién traído de quién sabe dónde a buscar al unicornio azul de Silvio o algún recuerdo de abril con Amaury. Es que la trova sí es cultura y el pop “sucks”. Hagan el favor. El platillo estelar trae a unos veracruzanos que se llaman Los Cojolites y el sábado cerrarán con algo de lunas de bronce o un metal por el estilo. Ah, y la gran atracción fue alguien llamado El Chino, que seguramente cada noche llena de luz los callejones.

No, no se puede hablar de fracaso. Es algo peor, hay falta de oficio, falta de interés por traer algún cantante o grupo más o menos famoso que sirva de enganche. Que no haya miles de personas en Álamos le pega, además, a la economía de emprendedores de la región que cada año esperan la última semana de enero para tener ingresos que los ayuden en tiempos de crisis.

Total, ni público ni negocios ni interés y mucho menos cultura. Era un Festival referente en México. Hoy es víctima de un capricho, de la terquedad por mantener en el puesto a alguien que nomás no le entiende al tema, aunque se considere toda una “culturera”. Las prioridades de Alfonso Durazo están en otra parte… Un día de estos vamos a descubrir en dónde.

Toño sí

La buena noticia de la semana es que una encuesta de Mitofsky asegura que Toño Astiazarán ocupa el cuarto lugar del ranking entre los 31 alcaldes de capitales estatales. Ha gobernado con seriedad, las cosas están saliendo bien en seguridad, ha sido creativo en los problemas de infraestructura y esos resultados son visibles. Ahora el reto es mantener esa inercia, asegurarse que el equipo siga funcionando y se maneje con transparencia. Para que luego no salgan con que uno nada más ve las cosas malas.