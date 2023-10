¿Extraditará por fin Israel a Roemer?

Andrés Roemer fue arrestado ayer en Israel. El escritor y académico, ex cónsul general en San Francisco, California; ex embajador ante la Unesco y ex funcionario en los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto, se fugó de México a principios de 2021, meses antes de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) emitiera la primera orden de aprehensión en su contra por los delitos de violación, abuso y acoso sexuales. Desde 2019 había sido acusado anónimamente por esos delitos, que cometió aprovechando el poder que tenía en diversos medios de comunicación. Pero en febrero de 2021, la bailarina Itzel Schnaas, tras una investigación interna de TV Azteca, decidió hacer pública la acusación y al menos otras cinco acusadoras la siguieron. Hasta la fecha, ha sido acusado por más de 60 mujeres que agredió sexualmente.

Roemer se fugó a Israel, donde solicitó asilo político. No obstante, fue arrestado en Tel Aviv y trasladado a una prisión donde probablemente permanecerá hasta que la justicia israelí decida si lo extraditará o no a México. Enfrenta cinco órdenes de aprehensión y denuncias en la Ciudad de México. México ha solicitado a Israel su extradición, pero no existe un tratado de extradición entre ambos países. Israel permite la extradición de sus ciudadanos a otras naciones, pero esta generalmente depende de la existencia de un tratado de extradición con el país solicitante. Cada solicitud de extradición se somete a un exhaustivo análisis para garantizar que se alinee con la ley israelí y proteja los derechos del individuo, especialmente en relación con juicios justos. Israel puede rechazar solicitudes de extradición si hay preocupaciones sobre la posibilidad de tortura o trato inhumano.

Por lo general, las extradiciones son por delitos graves reconocidos por ambos países. Las excepciones incluyen crímenes contra la humanidad o amenazas a la seguridad nacional. También son posibles las extradiciones voluntarias, donde el ciudadano da su consentimiento. En ausencia de un tratado, la extradición de ciudadanos se vuelve compleja, pero bajo situaciones excepcionales, Israel puede considerar las solicitudes.

El Gobierno de Israel actúa de forma similar en los casos de no ciudadanos y, aunque la extradición a países sin un tratado es rara, esta se determina por una serie de factores, desde acuerdos internacionales hasta la naturaleza del delito.

¿Será extraditado finalmente Roemer a México? No se sabe con certeza. En primer lugar, se desconoce si, por ser de origen judío, solicitó y obtuvo la ciudadanía israelí, lo que dificultaría su extradición. En caso contrario y de haber radicado durante casi dos años en Israel como mexicano, el proceso podría complicarse para él porque, supuestamente, también ha sido acusado de delitos sexuales en ese país.

Se dice que Roemer cuenta con el apoyo de israelíes influyentes, pues Israel siempre le agradecerá que, como embajador ante la Unesco, votara sin la autorización de sus superiores a favor de una resolución sobre la preservación del patrimonio cultural y religioso en Jerusalén Oriental, favoreciendo a Israel, lo que le valió ser destituido del cargo en octubre de 2016.

Eduardo Ruiz-Healy

