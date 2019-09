Experiencias y expectativas top

“Cada siguiente nivel de tu vida va demandar un diferente tú”,

Leonardo DiCaprio.

Dicen los sicólogos que generalmente uno consigue lo que espera lograr, y curiosamente el problema no radica en ponerte objetivos altos, sino que emocionalmente te quedes estancado en los resultados que vayas obteniendo.

Veíamos semana pasada el caso de “Buzz” Aldrin, que se quedó atado a su fama de haber llegado a la luna, y ya no creció de ahí en adelante. Ahora vayamos a un ejemplo positivo, los grandes jugadores de la NBA como puede ser el caso de un Kobe Bryant o de un Michael Jordan: Son mucho más las canastas que fallan que las que las que encestan, y sin embargo logran ser grandes anotadores. Te imaginas si se quedaran pensando en el tiro que acaban de fallar, jamás hubieran logrado lo que llegaron a ser en el basquetbol profesional.

Abraza tu futuro para cambiar tu pasado

Desafortunadamente la mayoría de las personas están definidas por su pasado: “No puedo”, “no tengo dinero”, “no tengo tiempo”, etc. Por otro lado las personas exitosas son las que están obsesionadas con el futuro, con los proyectos que traen, con la visión que tienen de las cosas, y una de ellas es la de aprovechar los fracasos y los errores para aprender. Y de esa manera van creciendo en todo sentido. Jeff Bezos, el CEO de Amazon, los primeros cinco años perdió dinero con su empresa, ¿cuántos hay que aguantarían ese plazo?

Y recuerda, cuando uno va superando los obstáculos y creciendo automáticamente su pasado también va mejorando. Si tu pasado en los últimos meses o años no ha cambiado, cuidado, señal de que no has aprendido, de que nos has crecido.

Cómo me actualizo

Bianca Andreescu, joven tenista canadiense, ganó ayer el abierto de Estados Unidos, derrotando a Serena Williams, gran jugadora también. Lo interesante es que Bianca tiene 19 años, y es la primera vez que calificaba para un torneo de esta magnitud. La experiencia por la que está pasando es sin duda de gran impacto, y estas son las que te actualizan.

Para la mayoría de las personas estas experiencias son muy raras, y la razón es porque no actuamos con coraje, somos demasiado temerosos, cautos. Pero para poder ir aprendiendo tenemos que ir manejando este tipo de situaciones. Entre menos abiertos estemos a nuevas experiencias menos aprendemos. Bien lo dice Peter Thiel, quien fue cofundador de PayPal junto con Elon Musk: “Tu objetivo en tu negocio para los próximos 10 años, ¿por qué no te lo planteas lograrlo en los próximos seis meses?”. Esta sí que sería una experiencia top. Bianca Andreescu ya la está viviendo desde ayer.

¡Feliz domingo, estimado lector!