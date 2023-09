Excepcionalismo

Ante informes de gobiernos que prometieron ser diferentes y excepcionales, encuentro que ya en el poder han resultado iguales. Igual de incompetentes, autoritarios y rapaces que los anteriores. Escuchamos discursos alusivos a informes del Gobierno federal y estatal. Verdaderos ejercicios de propaganda, alejados de toda realidad, con logros imaginarios, carentes de autocrítica, sin soluciones, mucho menos de apertura a cambiar. No hay intención de modificar lo que no funciona como lo es la “estrategia” de seguridad, el desmantelamiento de los sistemas de salud, suspender el derroche clientelar y gasto disfrazado de inversión en obras capricho.

Hay que reconocerle al gobernador Durazo el fugaz destello de reconocimiento de su fracaso en seguridad, para luego retomar al igual que el Presidente un discurso triunfalista narrando el mundo imaginario donde viven reiterando una serie de promesas sobre acciones futuras.

Para Sonora estas acciones futuras no vienen incluidas en la intención presupuestal del Presidente. En las postrimerías de una administración federal que buscó ser un parteaguas en la historia de México podemos de forma preliminar iniciar el juicio histórico de quienes se van y sus cortesanos que juntos generaron esta debacle. Gobernantes que asumieron el poder con ropajes de cambio para terminar caminando desnudos en su imaginario traje nuevo, confeccionado a su medida y a la medida de su ego. La hybris de quienes prometían un cambio, ante la terca realidad, ante su negación de reconocer que su cosmovisión lleva unas décadas de atraso, ante la negación de que las circunstancias cambiaron, los ha llevado a la intransigencia, inmovilidad y ridículo. Sólo incondicionales aplauden, a sus espaldas reconocen la desnudez del gobernante. Los gobiernos, federal y estatal, en una narrativa común han pregonado “sin endeudarse” y acciones en base a “ahorros” que generarían gracias a sus votos de pobreza franciscana.

La realidad ha sido presupuestos abultados, endeudamiento, nula inversión fuera de proyectos “emblemáticos”. Urge infraestructura que permita entrar en un círculo virtuoso de inversión y crecimiento económico. Si bien es cierto que se ha reorientado parte del presupuesto para ampliar transferencias en una muy justa intención de atender los efectos de la pobreza, la pobreza pervive. La solicitud de deuda, para financiar gasto federal en 2024, superior a los 2.3 billones de pesos, de aprobarse, representa una bomba de tiempo. El crecimiento económico al final de esta administración quedará por debajo del crecimiento poblacional y sin infraestructura para beneficiarse del “nearshoring”. De no modificar políticas, fortaleciendo seguridad, infraestructura, educación y Estado de Derecho, México habrá perdido la oportunidad de transformarse en beneficio de todos.

Esta semana el Inegi presentó la Envipe 2023. En 2022 en el 27.4% de los hogares al menos uno de sus integrantes fue víctima de un delito, con un costo estimado de 319.1 mil millones de pesos, 1.08% del PIB. La cifra negra, delitos no denunciados, fue 92.4%. En 46.1% de los casos no pasó nada con la carpeta presentada ante el MP, sólo el 4.6% de los casos llegaron ante un juez, en 2.9% se otorgó el perdón y en 2.6% hubo reparación del daño. Narcotráfico, delincuencia organizada, robo de combustible y trata, entre otros, no se alcanzan a medir con este tipo de encuestas. La obligación primigenia del Estado es seguridad, la información incontrovertible sobre homicidios, desaparecidos e incidencia de victimización es un llamado para que autoridades reconozcan su fracaso y la urgencia de modificar enmohecidas políticas públicas.

El cambio inicia al reconocer que no ha funcionado lo implementado. No basta informar la existencia de una mesa de seguridad madrugadora, mesa que representa un ridículo ritual, carente de lógica y proporción. En la extensa y farragosa diatriba de los “informes”, calificaría las palabras como lenguaje muerto, con consecuencias medidas en vidas. Marx al inicio del “18 de brumarlo de Luis Bonaparte” inicia: “La historia ocurre dos veces: La primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa” parodiando el golpe dado por Luis Bonaparte como una triste imitación del golpe dado por Napoleón Bonaparte medio siglo antes. Luis Bonaparte que se presentó como la persona idónea para establecer un Gobierno basado en la ley, prometiendo restablecer la grandeza de Francia logró hacerse de la Presidencia de la Segunda República para al final de su mandato dar un golpe de Estado y proclamar el Segundo Imperio Francés convirtiéndose en Napoleón III.

Nuestra parodia de lo que fue un intento de transformación está a la vista de todos cada mañana. Nuevamente enfrentaremos como ciudadanos de “a pie” una oferta electoral que nos obliga a elegir entre la continuidad, el regreso al pasado y el salto a lo desconocido que representan los independientes. Nos encontramos divididos, polarizados y en algunos casos confundidos ante los ropajes que los aspirantes portan. Las campañas de los partidos políticos hasta hoy sólo incluyen a la sociedad como invitados de piedra a la mesa, veremos si al momento de las definiciones del resto de las candidaturas auténticamente están dispuestos a invitar e incorporar a no militantes o insisten en presentar una oferta electoral con los mismos de siempre. La esperanza de que esta vez será diferente, pervive, el soñar que así será, ante lo observado en los ilegales procesos internos, es un acto de fe.