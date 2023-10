Eutanasia aquí

No solo a nivel nacional, sino también en nuestro Estado, se han registrado mociones para legalizar la eutanasia y otras formas de muerte provocada de manera directa e intencional mayormente en diversos escenarios de enfermedad en fase terminal, entendida esta como un padecimiento irreversible, progresivo, incurable, necesariamente mortal, con un pronóstico de vida limitado de varias semanas a varios meses y llevada a efecto o auxiliada por personal de la salud en un ambiente de apariencia médica. Si bien el acto eutanásico tradicional -dar muerte por compasión- sucede desde la antigüedad, no fue sino hasta el siglo 16 que el filósofo inglés Francis Bacon adoptó por vez primera el término eutanasia; dos siglos después el significado práctico de esta palabra se ajustó a como la entendemos hoy. Todo comenzó en 1920 a partir de un librito de apenas unas 60 páginas, bajo la autoría de dos personajes alemanes de corte académico, el jurista Kart Binding y el siquiatra Alfred Hoche, con el título original de “Die Freigabe der Vernichtung Lebensurwertem Lebens” que se ha traducido como “Permiso para Destruir las Vidas Carentes de Valor Vital”. En este corto texto ellos proponían que las personas -niños o adultos- con diversos tipos de discapacidad mental o física, congénita o adquirida, habrían de ser eliminados porque aportan nada al pueblo, antes al contrario, consumen recursos para su sustento, sus internamientos en instituciones especiales y sus tratamientos médicos, sin dejar “nada útil” a cambio. Como muchas iniciativas similares, al principio tal propuesta fue poco valorada en los ambientes académicos y sanitarios pero con el paso de los años el pequeño libro fue acogido por la mentalidad nacional-socialista (nazi) que logró penetrar en el criterio de personas de cierto nivel académico e influencia social como fueron los médicos, juristas y diversos pensadores de aquella civilización del más alto nivel intelectual, bajo motivaciones persuasivas como, por ejemplo, tratados, posters y panfletos que por cierto hoy se exhiben en algunos museos sobre la labor nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Este escenario se fortaleció gradualmente hasta convertirse de facto en una política pública en la nación germana de la época y que facilitó enormemente la estrategia nazi de “selección de los mejores” y el “saneamiento” de los que se llegaron a llamar “nutzlose Esser” (“comelones inútiles”) pues había que alimentarlos sin ellos producir nada. El pensamiento nazi de la época fue sembrado paulatinamente en algunos países europeos ocupados y una muestra de ello es que, por ejemplo, en Holanda, no se ocultaba una cierta aversión creciente a los judíos y otras etnias, en buena medida por el terror e ideas impuestas por los militares nazis allí y en otros países centroeuropeos. La ideología nazi no desapareció del todo en Europa al terminar la guerra y, algunos criterios permanecieron y crecieron. Fue en buena medida el comienzo y expansión de la eliminación del otro por conveniencia del más fuerte, entendido también como ese “otro” el enfermo incurable e improductivo. Hubo en la Alemania nacional-socialista alrededor de 80 centros de eutanasia (“centros de higiene”).

Las cuentas presentadas por el fallecido autor e investigador alemán anti-nazi Ernst Klee, apenas en la mitad de la guerra sumaban ya 70 mil enfermos gaseados y 20 mil dejados a morir por inanición o por medicamentos letales. El gran total en Alemania revelado después de la guerra es, entre adultos y niños, de aproximadamente 100 mil muertes provocadas en las “clínicas” de eutanasia. En la orden escrita de Hitler sobre este asunto, él fue muy explícito en exigir que solo los médicos podrían hacer ese trabajo, lo que supuso que se prestigiaría tal labor; se sabe que no fueron pocos los médicos que firmaron sus órdenes con nombres falsos, sobre todo cuando se sentía que la guerra estaba perdida para el ejército nazi. Es necesario conocer cómo surgió la consigna eutanásica que poco a poco se sembró en Europa y de allí en otros países, América Latina incluida. La Eutanasia no agrega nada a la Medicina, la sustituye.