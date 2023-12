Espionaje casero

Hace tres días leí una carta que los padres de una adolescente enviaron a un medio para su publicación y a la vez recibir consejo. Considero más adecuado reproducirla íntegra junto con la respuesta obtenida, tal como apareció el miércoles pasado en un diario de enorme influencia mundial.

Los padres escribieron: “Hace unos años, le regalamos a nuestra hija, que ahora tiene 18 años, un osito de peluche por su cumpleaños. Luego descubrimos que tenía un novio que nos ocultaba. Fue todo un shock. Queríamos poder vigilar más de cerca lo que estaba haciendo sin perder su confianza, así que instalamos una cámara oculta dentro de un ojo del osito. Nuestra hija ahora está en la universidad y la escuchamos decir a su compañera de cuarto lo agradecida que estaba por nuestra confianza en ella y nuestro apoyo. Desde entonces nos sentimos atormentados por la culpa. ¿Deberíamos decirle algo? ¿Cómo podemos contarle a nuestra hija sobre la cámara sin destruir nuestra relación con ella?”. La respuesta fue esta: “No tengo ninguna duda de que el hecho de que su hija no les hablara de su novio les preocupara, si bien no es un comportamiento infrecuente en una adolescente. Pero la traición y la desproporción de la reacción -filmar en secreto a una mujer joven en la intimidad de su dormitorio- excedió lo aceptable. Sería un delito en muchas jurisdicciones y puede explicar por qué ella les mantuvo en secreto a su novio. Es más, de la carta no se desprende claramente que comprendan la gravedad del error que cometieron. Claro, dicen sentirse atormentados por la culpa del actuar de ustedes porque su hija los elogió ante una amiga, pero ¿no se sentirían atormentados por la culpa si ella no les hubiera elogiado? También se libran con demasiada facilidad cuando afirman que la instalación de la cámara les permitió vigilar más de cerca a su hija ‘sin romper su confianza’. ¡Eso es absurdo! Se burlaron de su confianza. Personalmente, no puedo imaginar una relación sana con su hija hasta que ustedes le hayan confesado su comportamiento. Al mismo tiempo, no estoy seguro de que todavía sean capaces de disculparse de verdad, o de manejar las posibles consecuencias con su hija. Les sugiero buscar un terapeuta, un amigo al que respeten o quizás un sacerdote o pastor religioso con quien puedan discutir este episodio más a fondo y hacer un plan para hablar con su hija. Y si aún no lo han hecho, ¡por amor de Dios, desactiven la cámara ya!”.

Un factor que da enorme volumen al texto de los padres y de la respuesta es el prestigio y difusión del diario que las publicó, The New York Times, y muy especialmente el autor de la respuesta: El escritor Philip Galanes, conocido por sus dos multicitadas novelas: “El Día del Padre” y “La Mesa de Emma” y también autor de la columna semanal “Social Q´S” (“Preguntas Sociales”), eje de la sección “Estilos” del citado diario, con muchos millones de lectores en papel y en formato digital en todo el mundo.

Abona a todo esto el hecho de relatar un auténtico espionaje casero, hogareño, que refleja el alcance de la desconfianza dentro de la propia familia, la comisión de un acto que siendo -diríamos- de “buena intención”, conlleva el grave riesgo de destruir la confianza de una hija en sus padres. A la vez se exhibe la autopercepción de culpa por parte de padre y madre, así como el ánimo de ellos por confesar y reparar el daño moral que podría infligirse sobre la hija.

Cualquiera es sensible a que su intimidad o privacidad sea vulnerada, pero más lo es un adolescente. El ocultamiento, el engaño o la mentira siempre han existido, está claro, y no es un descubrimiento decir que esta moda de “posverdad” que hoy atravesamos siembra grave confusión en todos los ambientes y más especialmente en el púber y el adolescente, de allí que la confianza -que no es ingenuidad- debe protegerse más delicadamente en esas fases del desarrollo personal. Muy bien se ha dicho que a veces hay que correr el riesgo de verse engañado por los hijos si este fuera el precio de tenerles confianza (que no es ingenuidad, de nuevo). Si esto no nos es importante, pues…

Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en Bioética.