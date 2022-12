Es imposible creer que AMLO sea sincero

Al referirse a los periodistas que lo cuestionamos y criticamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esto el miércoles pasado durante su conferencia de prensa matutina: “Periodistas (…) subordinados a la oligarquía. No es un periodismo independiente, que represente los sentimientos del pueblo (…) es un periodismo faccioso, que representa a grupos de poder económico y de poder político, es parte de la corrupción que imperó durante mucho tiempo (…) están muy molestos porque ya no tienen el poder que antes exhibían impunemente. Ya difaman, atacan todos los días (…) la gente (…) ya está harta de la prensa vendida o alquilada, y de estos medios de comunicación que sólo defienden a las minorías rapaces (…) mentirosos, falsarios, corruptos del Reforma (…) Imagínense si nada más escucha uno a Ciro o a Loret de Mola o a Sarmiento; no, pues. Además, es hasta dañino para la salud, o sea, si los escucha uno mucho hasta le puede salir a uno un tumor en el cerebro”.

El día siguiente, jueves, a las 23:53 (Hora del Centro), Ciro Gómez Leyva, uno de los tres que, según AMLO, puede causar un tumor en el cerebro con sus palabras, tuiteó esto: “A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”.

Horas después, en su noticiero matutino en Grupo Fórmula explicó que fueron nueve balazos calibre 9 mm. los que impactaron a su camioneta.

Desde que se supo del atentado, el gremio periodístico y miles de personas le manifestaron su solidaridad mediante mensajes difundidos por las redes sociales.

El mismo Andrés Manuel se refirió al asunto durante su conferencia de prensa del viernes: “Se va a llevar a cabo toda la investigación como lo hacemos siempre; que no quede ningún atentado, ningún crimen sin castigo (…) Lo principal es que nadie debe ser molestado, afectado, dañado, y a nadie se le debe de agredir y, mucho menos, quitarle la vida, que es lo más sagrado (…) Decirle a Ciro que no está solo y esto lo hago por convicción, porque tenemos diferencias, son notorias, de dominio público, las vamos a seguir teniendo, pero es completamente reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona y en este caso de un periodista como Ciro Gómez Leyva (…) Tengo información que se está haciendo la indagatoria desde anoche…”.

Desafortunadamente, es imposible creer en su sinceridad debido a que él es el principal agresor verbal de los periodistas, el ejemplo a seguir de quienes en las redes sociales festejaron el atentado contra Ciro, lamentaron que sobreviviera, cuestionaron que fuera dentro de un blindado y repitieron mucho de lo que ha dicho el dirigente de la 4T contra quienes no están de acuerdo con él.

Triste y trágicamente, el Presidente cree que cada vez que matan o atentan contra la vida de un periodista es suficiente poner cara triste, enviarles un abrazo solidario a las víctimas o a sus deudos, prometer resolver el caso y fingir estar indignado por el suceso.

Y no es suficiente porque siguen matando a periodistas; en este año han matado a más de ellos en México que en ningún otro país, incluidos aquellos que están en guerra, como es Ucrania.

