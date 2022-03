El Presidente empieza a cerrar su sexenio con entregables. Esta semana inauguró una parte del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el próximo 10 de abril se realizará el primer ejercicio de la revocación de mandato en México. En ambos casos hay un diagnóstico adecuado con una ejecución deficiente.

Celebro que no se haya construido el Naicm de Texcoco. En efecto, era un proyecto faraónico y lleno de negocios para muchos de los involucrados. El diagnóstico de cancelarlo fue el correcto, pero la ejecución del AIFA, su proyecto sustituto, deja aún mucho que desear. Porque del AIFA no hay claridad de si logrará el nivel de operaciones prometidas y si tendrá la accesibilidad necesaria. Ojalá realmente el AIFA alcance el potencial que prometen y se convierta en un aeropuerto seguro, eficiente y austero, pero la realidad es que se entregó algo a medias, a la carrera y con un tufo militarista preocupante por la centralidad de la participación castrense en la vida pública de México. El general Sandoval fue el actor principal en la inauguración y en la inauguración estaba presente el general Cienfuegos, detenido en octubre de 2020 en California. Toca demandar que de aquí al 2024 continúen la construcción a la velocidad que empezaron y que se entregue completo, funcional y sin corrupción.

Lo mismo ocurre con la revocación de mandato. Pese a la confrontación con el INE y los llamados a no votar de la oposición, salvo de Damián Zepeda y de Gilberto Lozano que sí están llamando a la participación ciudadana, el próximo domingo 10 de abril se realizará el primer ejercicio de revocación de mandato en México. Este punto tal vez sea uno de los entregables más importantes para el Presidente. En campaña prometió que fortalecería la calidad de la democracia participativa en México, que se consultaría al pueblo para obras de infraestructura y para que evaluaran si debía o no continuar su mandato. Y lo logró, aunque una vez más tendremos una deficiente ejecución de este ejercicio. Con menos presupuesto del necesario, con el partido mayoritario tergiversando el llamado a la participación como uno de ratificación (que continúe Andrés Manuel) en lugar de lo que realmente es, de revocación, y con una oposición sin estrategia, sin mensaje y que por ello cada vez más se parece a la oposición venezolana que no ha sabido cómo enfrentar el régimen de Nicolás Maduro y nunca supo cómo medirse con el Gobierno de Hugo Chávez.

Bien regulada, la revocación de mandato es un instrumento de democracia participativa que empodera a la ciudadanía y que profundiza la democracia. Si hubiese existido la revocación en sexenios anteriores, tal vez nos habríamos ahorrado la mitad del sexenio de Felipe Calderón y muy seguramente el de Enrique Peña Nieto hubiese concluido a la mitad. Hoy, la oposición tiene la oportunidad de mandar el mensaje contundente de que no todo el País apoya a López Obrador y de acelerar su salida de la Presidencia. Sin embargo, mientras que Morena moviliza a la gente con la idea de que "hay que ir a ratificar a AMLO" o de que "siga Andrés Manuel", las voces más activas de la oposición piden que "no se participe en una farsa" o peor aún, sin sentido lógico alguno, afirman que "lo mejor es abstenerse", pero al mismo tiempo piden que "hay que vigilar que no haya fraude" y además ¡defender al INE! O sea, piden abstenerse, pero al mismo tiempo participar, ya que ven en esta revocación una amenaza de muerte para el INE.

Al Presidente se le va el sexenio y apresura los entregables. Lamentablemente éstos se ven cada vez menos sólidos. El sistema de salud universal tambalea. Reducir la pobreza para 2024 es ya casi imposible. Entregar un país menos corrupto tampoco se ve por buen camino. Finalizar la refinería, el Tren Maya y el AIFA está a contrarreloj. La revocación de mandato es quizás el entregable que más impacto podría tener en el futuro del País, pero aquí quedan a deber la oposición, que no aprovecha el momento, y Morena, que tergiversa el sentido del ejercicio.