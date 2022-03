¿En manos de quiénes estamos?

Algo huele muy raro alrededor del escandaloso episodio vivido el sábado en la noche en el estadio La Corregidora, de Querétaro. Los videos del momento mostraron una barbarie sin sentido. Enfrentamientos airados supuestamente entre las “barras” de dos equipos que, en honor a la verdad, ni siquiera tienen un motivo para levantar esas pasiones. La noche del suceso hubo periodistas presentes que hablaron de 17 muertos. Dos amigos míos estuvieron ahí como periodistas. Uno me dijo que él cree en el número 17 y el otro: “Yo vi tres muertos, al menos eso me parecieron”. Pero para las autoridades de todos los niveles no hubo uno solo, únicamente heridos.

Este episodio, que debe dar pena como mexicanos, tiene algunos ángulos dignos de análisis…

1.- Los equipos, como digo antes, no tienen motivos para una rivalidad. Si fuera un Atlas-Chivas, América-Pumas, Chivas-América o Tigres-Rayados podríamos hablar de pasiones desbordadas y coraje de los seguidores. Pero el Querétaro no emociona ni en su misma plaza, nunca han ganado algo importante. Así que no es como que puedan convencernos de que estaban muuuy enojados porque Furch les metió gol e iban perdiendo 1-0.

2.- El punto anterior podría dar validez a la teoría, que leí en varios medios, sobre un enfrentamiento entre personas del Cártel Jalisco Nueva Generación (así se hacen llamar. Ni modo, aunque ese nombre le preocupe tanto a don Andrés Manuel) y unos huachicoleros queretanos. Hubo detalles fuera de lugar, como la complicidad de quienes estaban a cargo de la seguridad y que abrieron la reja para que los de Querétaro agredieran a los del Atlas. Por cierto, los atlistas contribuyeron retando y gritando a sus “rivales”. Esa porra (“barra” le dicen) siempre ha sido agresiva.

3.- El nivel de insensibilidad en algunos mexicanos es alarmante. En casi todos los videos que se viralizaron la misma noche se ve cómo muchos pasaban junto a los cuerpos inertes de víctimas de la golpiza y nadie se detenía a atenderlos, al contrario, si podían les lanzaban una patada. Quiero pensar que iban preparados para esa pelea y por eso no les importaba el estado en que habían quedado, porque como ser humano son estremecedoras esas imágenes.

4.- Como siempre sucede, la autoridad está fuera de la jugada. Los criminales en México saben que pueden destrozar lo que les pegue la gana y nadie los llamará a cuentas o detendrá. La impunidad es la marca de nuestros tiempos. Los abrazos como política pública ocasionan que los agresores no se detengan aunque sepan que los están grabando. Ni el intento hacen de esconder su identidad, saben que tienen licencia para matar.

5.- Según personas cercanas a las víctimas, “alguien” les ofreció dinero para que no hablen y se queden con sus muertos en silencio o pagarán consecuencias. Y las autoridades de Querétaro, Jalisco y hasta la Secretaría de Seguridad Pública federal aseguran que no hay muertos “oficialmente”, sólo heridos. Entonces lo que vimos en los videos no es cierto. Igualito que la ejecución de la semana pasada en Michoacán. “No hay cuerpos, no hay crimen”, dijo AMLO.

6.- Este caso es alarmante. Parece que las bandas criminales dominan hasta las gradas de los espacios deportivos. Y las autoridades bailan al son que ellos tocan. ¿En manos de quiénes estamos?

Fiscal carnal

Se filtra un audio donde el fiscal Alejandro Gertz Manero, habla por teléfono con otro funcionario y asegura que tiene información privilegiada sobre el caso en contra de su ex cuñada. La conversación es de contenido fuerte porque queda al descubierto el abuso de poder del fiscal, quien presume control sobre ciertos personajes del Poder Judicial. ¿La reacción oficial? Hay que investigar quién grabó y filtró esa llamada. Nada sobre el contenido, sobre la corrupción de Gertz. ¿La reacción presidencial? No, no lo despidió. “Entiendo la situación moral, humana, del fiscal”, eso dijo. Insisto, ¿en manos de quiénes estamos?

La célula que explota…

Y en Sonora, ¿qué les puedo decir? Pitiquito bajo fuego. Guaymas con un colgado en la vía pública. Los yaquis sin freno en la Cuatro Carriles. Y María Dolores nos quiere engañar (en redes sociales, claro. Su idea de política moderna, jaja) con que desarticularon una “célula” de criminales en Caborca. La realidad, según las notas, fue un enfrentamiento en el que falleció un militar y supuestamente dos delincuentes. ¿Desarticularon una “célula”? No, no quieran vernos la cara de tontos. Y va de nuevo: ¿En manos de quiénes estamos?