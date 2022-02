En México ‘nos están matando a todos’

La sangre todavía estaba chorreada en el piso. No les había dado tiempo de limpiarla cuando tomaron la fotografía del lugar donde fue asesinado el reportero Roberto Toledo. Los primeros reportes indican que tres individuos le dispararon a quemarropa en la cochera de su oficina en Zitácuaro, Michoacán, junto a una camioneta blanca. “Le dispararon de manera ruin”, aseguró el director del portal Monitor Michoacán, donde Roberto trabajaba. Fue el cuarto periodista asesinado en México el pasado mes de enero.

Ya es febrero y la vida sigue como si nada en México.

Pero esa es sólo la careta, la imagen que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos quiere vender cada día de la semana. La realidad es que nos faltan 29 periodistas que han sido asesinados desde que él llegó al poder en diciembre de 2018. Y de seguir así pronto se convertirá en el Gobierno más letal para la prensa nacional, superando los 47 asesinatos a periodistas que ocurrieron en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, respectivamente, según el conteo de la organización Artículo 19.

La vergonzosa incapacidad del Gobierno de López Obrador para proteger a los periodistas quedó al descubierto con la muerte de Lourdes Maldonado en Tijuana. Ella personalmente le había pedido protección al Presidente en 2019. “Temo por mi vida”, le dijo. Y aún así, el 23 de enero de este año, la mataron. El desafío a la figura presidencial es patente. Si el Presidente no te puede proteger en México, ¿quién lo va a hacer? La respuesta es: Nadie.

Tras la muerte de Lourdes, el Presidente cayó en la misma muletilla. Dijo que “el compromiso del Gobierno que represento es que no haya impunidad; que se investigue y se encuentre a los culpables”. Pero ¿quién puede creer en esas palabras del Presidente en un país donde el 93% de los crímenes cometidos contra comunicadores quedan impunes o ni siquiera se investigan?

México -junto con la India- fue declarado el país más peligroso para la prensa en 2021, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas. Por supuesto, criticar desde fuera es muy fácil.

Así que hablé con Netzahualcóyotl Cordero, el periodista de CG Noticias que se salvó milagrosamente de ser asesinado en Cancún hace unos días. Un atacante le apuntó con un arma y le dijo que lo iba a “matar como un perro”. Pero se le trabó el arma al momento de disparar y Netzahualcóyotl y sus vecinos lograron detener al agresor. El casi fatal ataque ocurrió a pesar de que tenía protección del Gobierno federal. Él cree que las frecuentes críticas de López Obrador a los periodistas los hacen más vulnerables a otro tipo de ataques, como el que él sufrió. Netzahuacóyotl, por el momento, está a salvo y en otro lugar.

“Un compromiso es que no haya impunidad. Que todos estos crímenes sean atendidos”, dijo el Presidente tras el asesinato de Lourdes. Claudia Ramos -jefa de análisis de Animal Político, un sitio de noticias mexicano muy respetado por su independencia- se mantiene escéptica. “Los hechos lo desmienten, lamentablemente”, me dijo. “En este País se siguen matando periodistas, básicamente porque no se hace nada para investigarlos, para resolver las investigaciones, pero, sobre todo, para impedir que se siga matando”. Después me dijo una frase durísima, que refleja la grave situación que vive México: “No sólo matan periodistas; nos están matando a todos”.

Los asesinatos -de periodistas y no periodistas- son tan comunes en México que se ha perdido el sentido de urgencia. López Obrador insiste en sus conferencias de prensa, conocidas como Mañaneras, que su política de seguridad, “abrazos, no balazos”, está funcionando. “Ahí vamos”, dijo sobre los homicidios dolosos a principios de año. Pero la verdad es que la violencia continúa y los datos de muertos se acumulan.

Desde que López Obrador tomó posesión en diciembre de 2018 han asesinado a 105 mil 445 personas en México, según cifras oficiales del propio Gobierno. Si nada cambia, este mismo año su Gobierno se convertirá en el más violento de México en este siglo, superando las ya terribles cifras de los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

Lo peor de todo es que López Obrador no lo quiere ver. No corrige su estrategia. Cree, equivocadamente, que reunirse todos los días en la mañana con su gabinete de Seguridad es suficiente. Parece no entender que no se trata de reunirse y conversar sino de implementar acciones y dar resultados. Sí, las cifras de homicidios dolosos se han estabilizado, pero a los niveles más altos de la historia reciente.

López Obrador es el Presidente de los otros datos. Es el mandatario de un México imaginario que sólo existe en sus palabras y en sus largas conferencias de prensa. AMLO vive en la burbuja de Palacio Nacional. Ahí, ¿quién le dice que no?

Alguna vez, cuando era un agudo opositor político, López Obrador señalaba los abusos del poder, criticaba al Presidente en turno y pedía mejores resultados. Ahora, en la presidencia, parece que ha olvidado su visión crítica de la realidad. Todas las mañanas habla de un país que sólo existe en su cabeza, es un México en donde “no hay corrupción” y “no hay impunidad”. ¿De verdad piensa que los mexicanos le van a creer cuando lo dice sin respaldo en la realidad? Basta ver las cifras de violencia o darse una vuelta por las calles de Tijuana, Zitácuaro o Cancún para constatar que no es cierto.

Mientras tanto, a los periodistas nos toca seguir reportando, tercamente, la realidad. Y sólo por eso, por decir la verdad, tantos han muerto en México. Lo que pocos saben es que hay un pacto de honor con los que se fueron: Donde ellos dejaron la nota, otros la van a seguir. Eso es lo que hacen los verdaderos reporteros. Y por eso debería ser una prioridad estatal protegerlos.