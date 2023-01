En Coahuila se enfrentará un priista contra tres traidores

El sábado arrancaron las precampañas de quienes aspiran a gobernar los estados de Coahuila y México.

En el caso coahuilense, los precandidatos son: Por la alianza Va Por México (PAN-PRI-PRD) el hasta hace unos días secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Gobierno de su Estado y ex presidente municipal de Saltillo, Manolo Jiménez, de 38 años; por Morena el senador con licencia y empresario minero Armando Guadiana, de 76 años; por el PT el ex subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal y ex diputado Ricardo Mejía Berdeja, de 54 años; y por el PVEM y el partido local Unidad Democrática de Coahuila (UDC) el presidente de este y ex diputado, Lenin Pérez Rivera, de 56 años.

Los ciudadanos que decidan ir a votar el 4 de junio entrante tendrán que elegir entre el priista y los otros tres que, curiosamente, militaron y crecieron políticamente en el PRI hasta que decidieron abandonarlo después de que alguna decisión de la cúpula de ese partido no los favoreció con alguna candidatura que andaban buscando.

El caso de Guadiana es único. Hoy despotrica contra el PRI y los hermanos Humberto y Rubén Moreira, que sucesivamente gobernaron al Estado de 2005 a 2017, creyendo que la gente ya olvidó que militó en ese partido durante 43 años, de 1969 a 2012, y que gracias a ese partido fue director general de Catastro del Estado de Coahuila de 1971 a 1973, durante la administración del priista Eulalio Gutiérrez, y diputado local de 1973 a 1976, gracias al dedazo a su favor que recibió de este. La carrera política del empresario minero se limita a esos dos cargos más la senaduría que ahora ocupa, pero en Coahuila se dice, se comenta y se rumora que gracias a sus vínculos con el PRI hizo multimillonarios negocios, como los que ahora aparentemente hace por sus relaciones con Morena.

A Mejía Berdeja el PRI también le facilitó un buen arranque en su carrera política. Ingresó al partido en 1991 y en 1994 fue electo diputado local gracias al apoyo que recibió del gobernador Rogelio Montemayor. Los que de estos asuntos saben aseguran que en 1997 abandonó al PRI porque el dedo cupular no lo eligió para una candidatura a diputado federal o senador. En 1999 ingresó al PRD, al que renunció en 2011 para irse a MC, que lo hizo diputado federal y luego diputado local en Guerrero. Luego, en 2018, se fue a Morena y en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana hasta el viernes pasado, día en que renunció al cargo y al partido para ingresar al PT, después de que el dedo máximo de la 4T no le dio la candidatura a la gubernatura.

De Lenin Pérez no hay mucha información disponible. Su biografía en Wikipedia sólo dice que de 2003 a 2018 militó en la UDC, de 2018 a 2021 en el PAN y que en ese último año regresó a la UDC. Sin embargo, y esto no lo anotó, fue presidente municipal de Acuña, por el PRI, de 2006 a 2009 y de 2014 a 2017.

Hace unos días Guadiana se disparó en el pie al decir que “En Morena no caben, primero, los traidores ni la gente que no cumple su palabra ni lo que firma”, olvidándose que él traicionó al PRI, como también lo hicieron Mejía y Pérez.

Por lo visto, el único que no ha traicionado al PRI o algún otro partido es Manolo Jiménez.

