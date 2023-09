El rezago no se va, no se va, no se va

El dato que más me impresiona del Informe de Indicadores 2023 que acaba de publicar la agrupación “Hermosillo ¿Cómo Vamos?” es el del rezago y la falta de competitividad del Estado de Sonora. Parodiando la canción: “Tan difícil que es desarrollarse, y tan fácil que quedarse atrás. Yo no sé disimular, pero el rezago de Sonora no se va, no se va, no se va”.

SONORA REZAGADA

Pues sí, suponiendo que ya se acabó el cacicazgo que dominaba el Estado (aunque no estoy seguro si ya se inició uno nuevo); suponiendo que ya se desplazó a los corruptos del PRI y del PAN (aunque ahora anden en consulados y en Morena); y aceptando que el Plan Sonora es una buena estrategia de inserción en el “nearshoring”, pero el rezago de Sonora persiste, no se va.

Según el documento Nearshoring Tracker de Credit Suisse, Sonora y Tamaulipas fueron las únicas entidades de la frontera Norte que no lograron atraer inversiones derivadas del efecto “nearshoring” o de relocalización de empresas.

Sonora es la octava entidad con más exportación de mercancías a nivel nacional y tiene el volumen más alto desde 2007. Sin embargo está debajo de todos los estados de la frontera Norte y debajo de Jalisco y Guanajuato. Es el Estado menos competitivo de la frontera Norte.

De acuerdo con los datos del Instituto Mexicano de Competitividad, Sonora está estancado en el noveno lugar de competitividad desde 2017. Lleva seis años que ni para atrás ni para adelante. Está mejor que la mayoría de estados del centro y Sur del País, pero está rezagado respecto a los fronterizos del Norte. En lo que respecta al crecimiento del PIB, en 2022 Sonora creció 3.8% y está bien. Pero Sinaloa, que es un Estado agrícola, creció 4.3%. ¿Qué pasa? Todo es cuestión de cómo veamos los datos y las estadísticas.

Nuestros gobernantes insisten que estamos avanzando y ahí la llevamos, lo que es cierto, pero lo estamos haciendo menos que nuestros vecinos. Vamos bien porque crecimos, pero vamos mal cuando nos comparamoscon los demás estados de la frontera y con Sinaloa. ¿Por qué?

LOS LASTRES Y MOTIVOS DEL REZAGO

Según el mismo Informe de Indicadores 2023, las áreas más competitivas del Estado son la sociedad, el mercado de trabajo y la economía. Incluso la infraestructura y la innovación tienen niveles aceptables. Sin embargo, las áreas problemáticas son: El Derecho, el medio ambiente, el sistema político y la apertura internacional. En “Derecho” Sonora ocupa el lugar 21 entre las 32 entidades; parece que esto se refiere a la inseguridad e impunidad del crimen organizado en el Estado.

Curiosamente, en este rubro Sonora sí destaca entre los estados fronterizos. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es 20.3; ocupa el séptimo lugar entre las entidades con más homicidios y ajustes de cuentas; eso sin contar a los desaparecidos. Coahuila tiene una tasa de sólo 1.7 homicidios. A pesar de indicadores a la baja y de cuarteles de la guardia nacional, éste sigue siendo el talón de Aquiles del Estado.

En muchos lugares el que manda y vigila no es el Gobierno. El problema “medio ambiente” se refiere a la mala gestión del agua y de los recursos naturales en el Estado. Aquí hace falta un cambio de paradigma que deje de usar el agua potable como botín político; que pare en seco las ineficiencias en la agricultura y se deje de sobreexplotar los acuíferos.

Sonora debiera de ser líder en la adaptación al cambio climático y, fuera del parque fotovoltaico, no se aprecia que se está haciendo gran cosa en este sentido. Por último, en lo que se refiere al sistemapolítico, Sonora, aunque reporta buen desempeño de la fiscalía, ocupa el lugar 21 en Estado de Derecho. Algo no cuadra aquí. Me quedo cantándole a Sonora la canción del grupo Frontera: “Algo en ti quiere volver; y algo en ti lo va a encontrar; el rezago no se va, no se va, no se va”.