El mañanero

En su conferencia de prensa de este 13 de abril el Presidente comentó que volaría a Villahermosa esa tarde por el aeropuerto Benito Juárez, el AICM, y no por el Felipe Ángeles, el AIFA. “¿Cuándo va a estrenar algún vuelo en el AIFA?”, le preguntaron. “Cuando yo pueda lo hago. Es un aeropuerto de primera”.

No sé si el AIFA es de primera, pero sí puedo decir que es mañanero. El portal http://vuelaaifa.mx no detalla sus vuelos diarios, pero informaciones periodísticas señalan que las instalaciones se convierten en un verdadero pueblo fantasma después de las tres de la tarde. Sus pocos vuelos se concentran en la mañana. Si el Presidente quería salir el miércoles por la tarde a Villahermosa, el AIFA no era opción; pero tampoco lo ha sido para muchos otros viajeros, ni siquiera en las mañanas. La mayoría está optando por el AICM, sin importar que por maniobras y subsidios del Gobierno los precios del AIFA son más bajos. Y el cliente siempre tiene más razón que cualquier político.

El 21 de marzo, primer día de operaciones del AIFA, hubo una ocupación atípica de los vuelos que salían de ese aeropuerto. Muchos activistas, militares y guardias nacionales viajaron desde ahí, presumiblemente con pasajes comprados por el Gobierno o por grupos políticos. El propio secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, declaró que el primer avión en salir del AIFA, un Embraer 90 de Aeroméxico con capacidad para 108 pasajeros, tuvo una ocupación de 89, o sea, 82.4%.

Al día siguiente, la plataforma Expert Flyer me permitió determinar que el mismo vuelo 890 de Aeroméxico de las 6:30 de la mañana del día siguiente, el 22 de marzo, con el mismo Embraer 90 de 108 asientos, salió del AIFA con una ocupación de 61.5%, contra 100% del vuelo 800 de Aeroméxico a Villahermosa de las 6:45 del AICM, un Boeing 737-800 de 160 asientos. En mi artículo del 23 de marzo, sin embargo, señalé que era muy pronto para conocer el nivel en que se estabilizaría el servicio. Había que seguir revisando los indicadores.

Tras el anuncio de AMLO de que iría a Villahermosa el 13 por el AICM pensé que era un buen momento para cotejar las cifras. El vuelo 890 de Aeroméxico a Villahermosa de las 6:30 de este Jueves Santo, uno de los días con mayor demanda del año, era un Embraer 90 con cabina Premier y 99 asientos en total. Sólo tres de once de la clase ejecutiva estaban vendidos y 46 de 88 de turista. La ocupación total fue de 49%. En cambio, el vuelo 800 de Aeroméxico que salía del AICM a las 6:35, un Boeing 737-800 con 160 lugares, tenía sólo seis asientos vendidos de los 16 de la clase ejecutiva, pero 142 de los 144 de turista. El avión operó así con una ocupación de 92.5%.

No sólo tienen una ocupación mayor los aviones del AICM, sino que generan mayores tarifas. Este 13 de abril a las 5 de la tarde un pasaje de ida a Villahermosa por Aeroméxico saliendo del AICM a las 6:35 de la mañana siguiente costaba 5 mil 201 pesos. El mismo vuelo desde el AIFA se cotizaba en 2 mil 227. Parte de la diferencia es la tarifa de uso de aeropuerto, TUA, que es de 618 pesos en el AICM y de 285 en el AIFA. Pero si se suman la ocupación y el pasaje, la diferencia en ingreso de los vuelos del AICM y del AIFA es abismal. Dudo que los del AIFA sean rentables.

Si se mejoran las vías de acceso a Santa Lucía, el nuevo aeropuerto quizá se vuelva medianamente atractivo. De momento, sin embargo, el AIFA no sólo no resuelve el problema de saturación del AICM, sino que se está convirtiendo en un elefante blanco.

“Hacía falta un buen aeropuerto como el Felipe Ángeles”. Andrés Manuel López Obrador

