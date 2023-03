El himno al aeropuerto

Notas, opiniones y memes por miles han ocupado espacios en los medios con motivo de la presentación del himno oficial del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el martes pasado. Los diferentes puntos de vista al respecto no se hicieron esperar y en realidad dan materia para analizar y comentar el suceso, pero primero veamos el texto completo del himno: “Aeropuerto Felipe Ángeles, abre tus puertas a la aviación/ Tu inmenso cielo que garantice tiempos de gloria y satisfacción/De entre las ruinas te levantaste y por tu pueblo tú te forjaste/Como un castillo inquebrantable, donde se albergan fuerza y pasión/Vuelan, vuelan hacia los cielos las aeronaves con libertad/Varios destinos en territorio, también con rumbo internacional/La fortaleza que te respalda son mexicanos de corazón/Y los valores que representas, son un ejemplo de tu Nación/Tus integrantes hombres, mujeres, que garantizan seguridad/Siempre eficientes e inteligentes, profesionales en su accionar/Tus grandes alas nos representan, con los colores de tu Nación/Muestran grandeza al contemplarte, como estandarte de integridad/Llegan, llegan hasta tus puertas por siempre abiertas para operar/Vuelos de carga y de pasajeros, AIFA Aeropuerto Internacional/Son los servicios que proporcionas un digno ejemplo de calidad/Elevo al viento con fuerza el canto que representa esta unidad/ Elevo al viento con fuerza el canto AIFA Aeropuerto Internacional”.

Quizás el comentario de mayor circulación entre los ciudadanos y en los medios ha sido el que se puede resumir a manera de pregunta y de esta forma: “¿Un himno a “una cosa”, a un edificio, a un aeropuerto?”, que ha sido así expresado mayormente por ciudadanos que no se identifican con el proyecto de liderazgo y de vida nacional sostenidos en la teoría o en la práctica por la 4T y llama comparativamente la atención el notable menor respaldo manifiesto que ha tenido el hecho de haberle compuesto un himno oficial al AIFA, pero antier su director general, el general Isidoro Pastor Román, expresó públicamente que los comentarios adversos al tema del himno provienen del desconocimiento o francamente de una tendencia a denostar el hecho y explica que el AIFA no es “una cosa” sino una institución nacional que, por reconocido principio en la teoría de la administración, merece consolidar una identidad y el himno es un factor que le confiere identidad toda vez que es el resultado del trabajo y desvelos de miembros de su personal que dieron letra y musicalización al nacimiento y misión de esa entidad paraestatal que cumple ya un año de servicio.

Y es verdad que muchas organizaciones, empresas, instituciones académicas, movimientos, colectivos, y una variedad de grupos de diversa índole se han dado a la tarea de tener su propio himno, oda, canción o corrido, no sólo dedicados a entidades o personas sino a entes inmateriales; por ejemplo, a las emociones, como lo es el Himno (Oda) a la Alegría, de melodía original de Beethoven.

Lo que sucede en el tema del himno al AIFA obedece a doble causa: No es común que un aeropuerto, terminal o estación de transporte tenga un himno; si eso fuese algo común pues no sorprendería a nadie el del AIFA, pero en realidad no lo es, y por otro lado, se trata de una obra que -con o sin razón- se ha identificado popularmente como “una obra del Presidente” y no es ningún descubrimiento que el Presidente con frecuencia ofende públicamente a muchos ciudadanos individuales o grupos, desde anónimos y desconocidos hasta miembros de otros poderes de la Unión, pasando por intelectuales, científicos, académicos, comunicadores, líderes gremiales, colectivos sociales, etcétera, que no han querido callar sino responder y a veces con los mismos señalamientos que ellos han recibido de su propio Presidente.

Un reciente decir mexicano reza que “el que se lleva se aguanta”, que puede explicar por qué el AIFA ha recibido directamente golpes indirectos. No me parece nada mal un himno al AIFA, pero tengo que decir que no me parece nada bien el actuar ofensivo de su original inspirador.