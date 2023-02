A nadie habrá escapado la noticia del globo chino que durante siete días cruzó por Estados Unidos y Canadá a principios de este mes y que fue derribado por un avión de combate norteamericano frente a las costas de Carolina del Sur.

El hecho aparenta no haber tenido importancia mayor, pero ocurrió un detalle que no es menor y que revela el volumen del incidente: La cancelación inesperada de la cercana visita del secretario de Estado norteamericano a Pekín, más aún al considerar que hacía ya buen número de años que un diplomático norteamericano de primer nivel no ponía pie en la capital China, y aún peor en esta ocasión cuando el Presidente chino está tomando acciones para limar asperezas con Washington, de tal suerte que dicha cancelación no habrá caído nada bien al líder pekinés.

China aún no deja de insistir en que ese globo, que flotaba a 18 kilómetros de altitud, era un instrumento de investigación meteorológica que desafortunadamente perdió rumbo y accidentalmente entró al espacio aéreo estadounidense. El Gobierno y la inteligencia norteamericana no tienen duda de que se trata de un acto de espionaje.

Los restos del artefacto fueron recuperados de aguas marítimas norteamericanas y serán analizados por el FBI; seguramente pasará mucho tiempo antes de que se divulgue algo más sobre el asunto, si es que alguna vez se dice algo. (Bueno, al menos ya se reveló que el globo venía equipado con un dispositivo para su autodestrucción que no fue activado porque seguramente China pensó que no sería derribado).

Pero ¿a qué tanto relajo si se trata sólo de un simple globo? Lo extraño del asunto me empujó a revisar algunos artículos más técnicos sobre este incidente, con hallazgos interesantes.

Los globos no son sólo decorativos; no es la primera vez que se utilizan globos para fines ajenos a diversión o turismo.

En la Primera Guerra Mundial se utilizaron globos con fines bélicos. En Taiwán se han avistado en años recientes globos a gran altitud sin haberse identificado su origen y hay quienes hoy allá atan cabos temiendo que aquellos globos hubiesen sido también artefactos chinos para espionaje.

Una de las revisiones que consulté dice que podría extrañar que se pretenda espiar con globo en estos tiempos en los que tantos satélites orbitan alrededor de la Tierra equipados para recabar información de muchos órdenes, pero hay que considerar que los globos ofrecen algunas ventajas: Pueden posarse sobre un punto fijo dado y obtener información por tiempo más prolongado que un satélite, pueden obtener fotografías aún más detalladas que las que ofrece un satélite y pueden captar transmisiones de radio y celulares que no sería posible desde una altitud satelital y, por otro lado, en muchos sitios del mundo los sistemas de monitoreo espacial por radar no pueden detectar globos.

De hecho, recién se informa que los Estados Unidos acaba de mejorar, a raíz del incidente del globo chino, el refinamiento de su sistema estratégico de radares de manera que ahora es más sensible y que quizás esto explique que en los siguientes tres días al derribamiento del globo se detectaron -y se derribaron- tres objetos voladores de origen desconocido en Canadá y en los Estados Unidos; quizá desde hace más tiempo globos espías han estado navegando por los aires de varios países sin ser detectados.

Es interesante, además, enterarse de que China experimentó hace dos años cohetes propulsores de globos hasta para 40 kilómetros de altitud.

Y para buen cierre del tema, pues resultó que al siguiente día del derribamiento del globo chino Estados Unidos informó la presencia de un globo en el espacio aéreo de Colombia, hecho confirmado por las fuerzas armadas colombianas y costarricenses anotando que el dispositivo viajaba a 16 kilómetros de altitud y a 25 kilómetros por hora.

Pues ahora que nuestras Fuerzas Armadas podrían tener por ley otro encargo (¿otro más?), el de la vigilancia de nuestro espacio aéreo, no vayamos a enterarnos que también nuestro cielo se ha “globalizado”.

Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en Bioética.