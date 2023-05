El dinero sí compra felicidad… si lo inviertes bien

Se calcula que 5% o menos de las personas alcanzan la libertad financiera a la edad de 65 años, ¿y qué significa alcanzar este tipo de libertad?: Que cuando se trata de dinero no es el tema de nuestras charlas porque ya tenemos los ingresos suficientes para mantener estilo de vida.

Y es en este sentido de que la manera como invertimos nuestros recursos financieros contribuyen a que seamos felices.

El ahorro

Cuando se trata de ahorrar una repuesta clásica es que no nos sobra nada para hacerlo. Aquí hay una sugerencia práctica para poder hacerlo: Utiliza tu tarjeta de débito (no crédito) para todos tus egresos del mes. Cada semana, cada quincena o cada mes revisa en qué se te fue el dinero. La ventaja de esta práctica es lo siguiente: Adquieres una conciencia clara de dónde se va, qué es lo que podías haber omitido y como consecuencia reducir tus gastos entre un 10 y 20%. Con este flujo ya puedes empezar un plan de ahorro.

Aquí entra un aspecto importante: Tener planeación personal. Te pongo un ejemplo muy sencillo: Te interesa comprar casa o puede ser abrir tu propio negocio. Entonces el sacrificio que se hace para poder tener el enganche de la casa o iniciar proyecto personal compensa con creces el sacrificio que se hace actualmente.

Cómo lo gastas

Desde el punto de vista sicológico está comprobado lo siguiente: Las personas gastan su dinero en cosas, y generalmente cuando ocurre esto es para uso personal exclusivamente, ya sea smartphone, un video juego, ropa, etc. Esto por supuesto no tiene nada de malo, pero tampoco no tiene impacto en la felicidad de dicha persona. Por otro lado cuando se utiliza el dinero para otra persona, como puede ser el brindarle un regalo o invitarlo a comer, o cuando se utiliza para tener experiencias como puede ser viajar con familia o amigos, o para contribuir a una labor altruista, tiene un impacto directo en nuestra nivel de felicidad o plenitud como ser humano.

Conclusión

Hay una frase que puede servir mucho para efecto del manejo del dinero: Enough is enough (lo suficiente es suficiente). Aquí entonces lo que hay que plantearse cada quien cuál es tu estilo de vida que te parece atractivo, y qué tanto es necesario para mantenerlo y disfrutarlo. Se dice que la habilidad financiera más difícil de conseguir es que la meta deje de moverse: Tienes 100 y quieres 200, llegas a los 200 y quieres 500, y así te vas insatisfecho toda la vida. También se dice que la felicidad consiste en resultados menos expectativas: Si estas están más altas no tendrás paz alguna. Rajar Gupta es un hombre de negocios hindú que logra tener 100 millones de dólares de patrimonio. Participa en el Consejo de Goldman Sachs, y aprovecha una reunión de consejo para obtener información privilegiada, y hace compra de acciones que le permiten una utilidad de algunos millones de dólares. Lo que no contaba era que FBI se da cuenta de la operación, lo demanda, y es encarcelado y multado por hacer esto, y lógicamente pierde su reputación. ¿Valió la pena? Estimado lector, si inviertes bien tu dinero sí contribuye a tu felicidad, es cuestión de que lo hagas. No está fácil, pero vale la pena intentarlo. ¡Feliz domingo!

Octavio F. Ballesteros Navarro. Socio del Despacho Asesores Ballesteros. Focalizados planes de ahorro y protección fiscalmente deducibles. Correo: octavio@ballesterosyasociados.com.mx. WhatsApp 6621145869

FB: asesores ballesteros

Twitter: @octavioballes