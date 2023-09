El de AMLO, el segundo peor sexenio desde 1935

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a las cifras corregidas por el Inegi sobre el comportamiento del PIB en los últimos años. Dijo que la caída en 2020 fue de 8.8%, “la peor en casi 100 años”, y no de 8.2% como se reportó originalmente. También mencionó que el crecimiento de la economía en 2021 fue del 6.1% y no del 4.0% que se reportó originalmente. Dijo que “aunque ya salimos adelante, todavía el promedio anual no llega al 1.0%, es 0.7%, pero mi meta es llegar al 1.0% anual de crecimiento. Qué bueno, va a ser una hazaña por la caída de la economía por la pandemia y no descarto que lleguemos a 1.3% para que la tasa de crecimiento sea equivalente a la tasa de crecimiento poblacional”.

¿Cómo se compara este crecimiento anual promedio de la economía en el Gobierno de la 4T con los que se registraron durante el periodo neoliberal de 1982 a 2018 y con los de la etapa revolucionaria nacionalista que gobernó de 1934 a 1982?

No muy bien.

El crecimiento anual promedio del PIB en el Gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) fue de 4.50%, en el de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) fue de 6.13%, en el de Miguel Alemán (1946-1952) fue de 5.76%, en el de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) fue de 6.37%, en el de Adolfo López Mateos (1958-1964) fue de 6.37%, en el de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) fue de 6.23%, en el de Luis Echeverría (1970-1976) fue de 5.95% y en el de José López Portillo (1976-1982) fue de 6.65%.

Luego, bajo los presidentes neoliberales que tanto desprecia AMLO, el PIB creció anualmente, en promedio: 0.06% en el sexenio de Miguel de la Madrid, 4.07% en el de Carlos Salinas, 3.26% en el de Ernesto Zedillo, 1.84% en el de Vicente Fox, 1.70% en el de Felipe Calderón y 2.41% en el de Enrique Peña Nieto.

O sea, que si el promedio anual del crecimiento del PIB en el Gobierno de AMLO llega a 1.0% o a 1.3% será el segundo más bajo después del 0.06% que se registró en el Gobierno de De la Madrid, el introductor del neoliberalismo en México y el promotor de las carreras políticas de Salinas y otros de ideas similares.

Nada tiene de qué presumir Andrés Manuel, aunque pretenda hacerles creer a sus seguidores que el 1.0% de crecimiento anual promedio será “milagroso”.

Es innegable que durante su administración ocurrió la devastadora pandemia de Covid-19 y la inesperada recesión mundial que esta causó. Pero sus antecesores, desde Cárdenas hasta Peña Nieto, tuvieron que enfrentar diversas calamidades, entre ellos las cada vez más frecuentes y profundas recesiones en Estados Unidos, crisis económicas mundiales originadas en EU, los países asiáticos, México y otros países, catástrofes causadas por terremotos, huracanes y otros fenómenos naturales. En fin, cada Presidente enfrentó problemas internos o externos que, si bien no tan graves como la pandémica, afectaron de alguna manera el desarrollo económico del País.

Hace casi 42 años la economía de nuestro País dejó de crecer como lo hizo entre 1935 y 1982, cuando alrededor del mundo se hablaba del “milagro mexicano”. El mayor crecimiento promedio anual del PIB desde entonces se dio en el sexenio de Salinas y apenas fue de 4.07% y el segundo mayor fue el 3.26% durante el de Zedillo, dos neoliberales que según AMLO hicieron todo mal.

Eduardo Ruiz-Healy es periodista de radio y televisión.