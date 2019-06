El acuerdo que anunció AMLO, ¿es el mismo para Trump?

Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron, el viernes pasado, que lograron un acuerdo por medio del cual México aceptó combatir la migración ilegal de centroamericanos y otros extranjeros hacia su frontera Norte y así evitar la imposición de un arancel del 5% a todas las exportaciones mexicanas destinadas al mercado estadounidense.

Sin embargo, desde el sábado hasta ayer, el presidente Donald Trump ha difundido 32 tuits que parecen indicar que para él no es suficiente el acuerdo que anunciaron conjuntamente su Gobierno y el del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 8 de junio tuiteó: “¡México aceptó comprar inmediatamente grandes cantidades de productos agrícolas de nuestros grandes agricultores patriotas!”.

Un día después, el 9 de junio, tuiteó: “Es importante destacar que algunas cosas no mencionadas en el comunicado de prensa de ayer, una en particular, fueron acordadas. Eso será anunciado en el momento apropiado. Ahora habrá una gran cooperación entre México y los Estados Unidos… Sin embargo, si por alguna razón desconocida no la hay, siempre podemos volver a nuestra posición anterior, muy rentable, de aranceles, pero no creo que sea necesario”.

Ayer, Trump insistió en que existe otro tratado al tuitear lo siguiente: “Hemos firmado y documentado completamente otra parte muy importante del acuerdo de Inmigración y Seguridad con México... Será revelado en un futuro no muy lejano y necesitará un voto del cuerpo legislativo de México”.

Y horas más tarde, difundió tres tuits más: “… Los aranceles son una gran herramienta de negociación, un gran productor de ingresos y, lo más importante, una forma poderosa de convencer a las empresas de venir a los EU y de hacer que regresen a casa las empresas que nos han dejado para ir a otras tierras. Perdimos estúpidamente el 30% de nuestro negocio de automóviles a México. Si las tarifas continuaran en el nivel superior, todos volverían. Pero estoy muy contento con el trato que hice… Si México da resultados (que creo que lo harán). Aún no se ha revelado la mayor parte del trato con México”.

Aparentemente, mientras que Andrés Manuel y Marcelo dicen que el único acuerdo es el que se hizo público y que México no se comprometió a comprar más productos agrícolas estadounidenses, Trump insiste en que hay otro acuerdo que pronto dará a conocer.

Y no solo eso, al insistir que los aranceles son un gran instrumento para negociar o imponer su voluntad sobre el contrario, para atraer a empresas a su país, y al amenazar con imponer nuevos aranceles en caso de que México no cumpla con lo acordado, el presidente gringo muestra sus verdaderas intenciones: Imponer tarifas cada vez más altas a las exportaciones mexicanas con el fin de encarecerlas hasta que a las empresas les sea más conveniente mudar sus fábricas a Estados Unidos.

Por lo que ha escrito en sus tuits más recientes infiero que para Trump lo que ocurrió la semana pasada fue el primer round de una pelea que apenas empieza.

¿Cómo juzgará Trump el trabajo que durante los próximos 45 días haga el Gobierno mexicano para frenar los flujos migratorios hacia EU? ¿Cómo se defenderá México de un nuevo ataque tarifario del gringo al cumplirse el plazo establecido?

¿Cuál es el verdadero acuerdo?

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com