El Papa ¿responde?

Jorge Mario Bergoglio se baja de un elevador, apoyado por un hombre de su equipo de seguridad. A la pregunta de ¿cómo está su Santidad? él responde sonriendo: Todavía vivo. Se ve un poco desmejorado, con problemas de movilidad, pero de buen ánimo. El Pontífice se sienta en un comedor, mientras que una mujer le sirve un café. El líder de la Iglesia Católica sonríe a la cámara que lo sigue y afirma: Hacen un buen café aquí. Así comienza el documental de Amén: Francisco responde de poco más de hora y 20 minutos en el que el Papa escucha y responde a 10 jóvenes centennials.

Para nadie es un secreto el que la Iglesia Católica está en una profunda crisis en el siglo XXI. Sus iglesias no se llenan, los más jóvenes no se identifican con la religión católica y los escándalos de abusos sexuales han golpeado fuertemente a esta iglesia. La sensación de injusticia y de impunidad recorre a muchos de los fieles católicos en el mundo. Aunado a ello, otras religiones cristianas han avanzado. En México el Censo de Población y Vivienda 2020 revela que sólo 77.7% se declara fiel católico (en 2010 era 82.7%) mientras que un 11.2% declaró pertenecer a alguna iglesia protestante o cristiana, mientras que casi un 11% se dijo sin religión. En otras palabras, la célebre frase de Juan Pablo II de "México, siempre fiel" no se comprueba.

En esta era de la inmediatez y de las redes sociales, Francisco confiesa que no tiene un celular, que él no usa las redes sociales y que no percibe un salario, que pide prestado cuando quiere algo, que prefiere eso a hacer que lo pague la Santa Sede. Al joven que le pregunta sobre su salario, el Papa le responde que "vive casi como un funcionario de medio nivel". Claro, el Papa omite hablar del helicóptero que lo traslada a su residencia de verano en un castillo, de los autos que tiene a su disposición o de la riqueza de la Santa Sede. El jesuita austero no convence. El Papa se muestra desconectado no sólo de las redes, sino también de la realidad.

Sin embargo, el documental tiene un enorme mérito y es que el Papa se sentó a escuchar. Bergoglio escucha desde a un ateo hasta a una madre soltera que hace contenido erótico; desde un joven que denunció haber sido abusado sexualmente por un cura del Opus Dei hasta una latinoamericana católica que apoya el derecho a decidir. Desde un joven musulmán que habla perfecto español hasta una joven que fue monja, abandonó el convento y ahora vive con su novia. El Papa Bergoglio escuchó, pero más que prometer cambios o renovación les ofreció un muro. Al chico que fue abusado sexualmente el dirigente de la Iglesia Católica no pudo ofrecerle justicia. A la persona no binaria que le preguntó sobre las personas trans en la iglesia, el Papa solo volvió a decir que "quién es él para juzgar" para después juzgar a la madre soltera que hace contenido erótico al decirle que la pornografía "disminuye humanamente".

Quizás en donde el Papa se resbaló más fue al hablar sobre el papel de la mujer. Cuando una joven le pregunta si ve a una mujer en su lugar. El Papa, contrariado, se enreda y dice que "el ministerio es para los hombres" y que en la "vocación de la mujer está la maternalidad". El Papa incluso gaslightea a la chica y le dice que su crítica es machista. El señor de 86 años mantuvo la cordura y escuchó a las jóvenes mientras ellas hablaban sobre el aborto, pero no se contuvo cuando le preguntaron sobre el lugar de la mujer en su Iglesia.

Francisco acaba de cumplir una década en el Pontificado. Su esfuerzo por acercarse a los jóvenes en la era de la inmediatez es accidentado y tardío. La Iglesia necesita mucho más que un documental para acercar a quienes dejaron la fe. Hay un enorme grupo de jóvenes de la diversidad que quisieran creer o tener un espacio de comunidad en la Iglesia Católica. El Papa ya no dice que los derechos como el matrimonio igualitario son una guerra de Dios, pero tampoco abre las puertas para recibir con amor a sus fieles. Más que responder, el Papa evadió. Más que renovar, este Papa se congeló.